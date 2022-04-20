معدات حربية أمريكية جديدة تصل الى “عين الاسد”

كشف مصدر أمني، الاربعاء، وصول معدات حربية امريكية الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح إن “طائرتي نقل امريكية محملة بمعدات حربية وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، وسط اجراءات امنية مشددة من قبل الطيران الحربي الامريكي”.

واضاف، أن “قاعدة عين الاسد الجوية شهدت حركة طيران مكثفة على الرغم من سوء الاحوال الجوية في المناطق الغربية”، مبينا ان “القوات الامريكية تستعين بالطائرات لنقل المعدات الحربية بدلا من العجلات جراء استهدافها بين الحين والاخر “.

يشار الى ان قاعدة عين الاسد الجوية تشهد بين الحين والاخر وصول ارتال محملة بمعدات حربية قادمة من البصرة الى القوات الامريكية المتمركزة داخل مبنى القاعدة.انتهى/ 12أ

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