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نواب ذي قار: المحافظة باتت خارج سيطرة الدولة والعشائر تمتلك سلاحاً ثقيلاً

دعا نواب عن محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اتخاذ اجراءات عاجلة لفرض الأمن والنظام في المحافظة.

وقال النائب عادل الركابي ، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نواب آخرين اليوم، “نُعلم رئيس الوزراء ومجلس النواب والقوات الامنية بان محافظة ذي قار تشهد وضعا امنيا مزريا لا يمكن قبوله، وهناك إزهاق لأرواح الناس”.

واوضح ، ان ” هناك سلاحا ثقيلا لدى اغلب العشائر ، ما يحعل قرى ومدن ونواحي في محافظة ذي قار تسقط على يد المسلحين والعشائر”.

واضاف الركابي، ” نحن ممثلي الشعب ملزمون بإيصال صوت ابناء المحافظة الى اصحاب القرار”، مؤكدا ضرورة “اتخاذ اجراءات استثنائية لمعالجة الوضع الاستثنائي في ذي قار “.

وقا ل، ان ” محافظة ذي قار اصبحت خارج سيطرة الدولة ، ولايمكن قبول الوضع الراهن فيها “.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان قد نعى، بوقت سابق من اليوم، العميد استخبارات (علي جميل عبد خلف)، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات (سومر)، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم، وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

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