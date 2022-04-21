الاتحاد العام للصحفيين العرب يهنئ نقابة الصحفيين العراقيين   بانجاز الانتخابات الدورية بإشراف لجنة قضائية وبحضور دولي وعربي  

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين، نتائج انتخابات رئيس النقابة ونائبيه وأعضاء المجلس ، وقد فاز بمنصب نقيب الصحفيين الأستاذ مؤيد اللامي وذلك للدورة الرابعة وحصل على ( 1184 ) صوتا وكان قد تنافس على منصب النقيب أربعة زملاء .

وفاز كل من خالد جاسم محمد و حصل على (740 ) صوت بمنصب نائب النقيب، كما حصل الأستاذ محمد حنون كريم بمنصب نائب النقيب وحصل على (664 ) صوت .

كما فاز بعضوية مجلس النقابة كـــل من الأستاذ حسن العبودي وحصل على ( 783 ) صوت والأستاذ جبار طـــراد الشمري ( 632 ) صوت و الأستاذ بان القبطان ( 517 ) صوت و الأستاذ سعد محسن ( 509 ) صوت والأستاذ صادق فرج ( 506 ) صوت وناظم الربيعي (490 ) صوت .

وفازت الأستاذة سناء النقاش وحصلت على ( 466 ) صوت و حصلت الأستاذة زهرة الجبوري على ( 453 ) صوت و الأستاذ علاء الحطاب ( 446 ) صوت فى مجلس الاحتياط .

وصرح الأستاذ مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ، بأنه يدعو جميع الصحفيين للتكاتف، مؤكداً أن الفترة القادمة تحتاج لتضافر الجهود لإعلاء مصلحة العراق والمضي قدما نحو البناء والاستقرار وتحقيق المزيد من النجاح ,كما حيي اللامي جموع الصحفيين التي شاركوا في إنجاح هذا العرس وعكس صورة مشرفة للصحافة العراقية مؤكدا ان مشاركة الصحفيين في مؤتمرهم الانتخابي رسالة علي قوة الصف الصحفي كما وجه سيادته التحية لعائلات الصحافة العراقية الذين قدموا اعز ما يملكون من اجل العراق الحبيب وهم يدافعون عنه.

والاتحاد العام للصحفيين العرب ينتهز هذه الفرصة ليبعث بتهانيه الحارة إلى الأستاذ مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب وزملائه متمنيين لهم جميعا التوفيق والنجاح فى خدمة كافة الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين العراقيين وكذلك الصحافة العراقية والعربية .



الامين العام رئيس الاتحاد



خالد ميري مؤيد اللامي

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