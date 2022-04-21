البيشمركة تنفي مشاركتها في العمليات التركية عند حدود إقليم كوردستان

أصدرت وزارة البيشمركة اليوم الأربعاء بياناً بشأن الاتهامات التي ساقتها وسائل إعلام غير مسؤولة في أعقاب بدء العمليات العسكرية التركية في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان.

وقالت الوزارة إنه بعد أن بدأ الجيش التركي عملياته العسكرية في المناطق الحدودية للإقليم، تقوم مجموعة من وسائل الإعلام غير المسؤولة، باتهام قوات بيشمركة كوردستان بالتعاون والمشاركة في هذه العمليات.

وجاء في البيان “نحن في وزارة البيشمركة، نرفض جميع هذه الاتهامات ونعلن بأن قوات البيشمركة لم تشارك أبداً في هذه العمليات ولم تحرك قواتها”.

وأشارت إلى أنه كما هو الحال دائماً، فإن البيشمركة في الجبهات الدفاعية متيقظة ولن تسمح بوقوع أي منطقة عامرة أخرى تحت تأثير المشاكل والإقتتال بين الأطراف المتصارعة، حيث يدفع الشعب الكوردي ثمن الصراعات الإقليمية منذ سنوات طويلة وتكبد الكثير من الخسائر.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة أراضي إقليم كوردستان والعراق.