الرئاسات الأربع في إقليم كردستان تعلن موقفها من الحكم الخاص بقانون النفط والغاز0

جانب من اجتماع الرئاسات الأربع في كردستان
أنهت الرئاسات الأربع في إقليم كردستان، اجتماعها يوم الاثنين، الذي عقد برعاية رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، لبحث تداعيات قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص ملف النفط والغاز.
وأوضح بيان، صادر عن الرئاسات أن “الاجتماع المشترك للرئاسات الأربع بإقليم كردستان، ناقش قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية الصادر في 15 شباط (فبراير) 2022 بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان”.
وأكد البيان أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وأن إقليم كردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان”.
وأشار إلى أن أسباب رفض الرئاسات الأربع يعود إلى أن “قرار المحكمة العليا الاتحادية مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان”.
وأضاف أن “قرار المحكمة هذا، وبصورة غير مباشرة تعديل غير دستوري للدستور، لأنه أدى إلى سلب صلاحية دستورية من الأقاليم ومنحها للسلطة الاتحادية، وهذا لا يتفق مع صلاحيات المحكمة الاتحادية وهو تراجع عن النظام الاتحادي”.
كما لفت البيان، إلى أن “المحكمة اعتمدت في تشريع قرارها على قوانين عراقية صدرت عامي 1976 و1985، وهي قوانين مركزية لا تتفق مع مبادئ دستور عام 2005 العراقي الجديد الذي غيّر نظام الحكم في العراق من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي، ووزع بوضوح السلطات بين الأقاليم والمحافظات والسلطة الاتحادية”.
ورأى بيان الرئاسات الأربع أن “هذا القرار، إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في الوقت نفسه، وهو ليس بالقرار الحيادي، خاصة أن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة، وتخوض الأطراف السياسية محادثات من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد طريق للحل للخروج من الانسداد والجمود السياسي، وهذا القرار يزيد الوضع تعقيداً”.
وأكد أن “عقود إقليم كردستان النفطية أبرمت اعتماداً على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، فيما عجزت السلطات الاتحادية بعد مرور 17 سنة عن أداء واجبها القانوني في صياغة قانون للنفط والغاز في العراق، رغم مبادرات إقليم كوردستان عام 2007 وتراجع الحكومة الاتحادية حينها عن المسودة المشتركة لقانون النفط والغاز التي تمت الموافقة عليها”.
وخلص البيان إلى أهمية أن “يتم تشكيل المحكمة العليا الاتحادية بموجب قانون جديد وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور وتؤدي مهامها وفقاً للدستور، ويتم إصدار قوانين موافقة للدستور لكل المؤسسات الدستورية وتشكيلها بموجب الدستور وبما يضمن تجسيد النظام الاتحادي”.
وستواصل رئاسة إقليم كردستان، وفقاً للبيان، “العمل مع الأطراف السياسية في إقليم كردستان والعراق ومع المجتمع الدولي، من أجل اتخاذ إجراء يحمي الحقوق الدستورية لإقليم كردستان”.
ونوه البيان، إلى أن “برلمان كردستان سيتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، كما سيستمر مجلس قضاء إقليم كردستان بالعمل من موقعه الدستوري مع المراكز القضائية العراقية للدفاع عن دستورية حقوق الإقليم”.
وختم بـ”إبداء الاستعداد لحل المشكلات على أساس الدستور، ومواصلة الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “أصدقاء العراق والمجتمع الدولي يساندون حل المشكلات على أساس الدستور”.