الرئاسات الأربع في إقليم كردستان تعلن موقفها من الحكم الخاص بقانون النفط والغاز0

أنهت الرئاسات الأربع في إقليم كردستان، اجتماعها يوم الاثنين، الذي عقد برعاية ‏رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، لبحث تداعيات قرار المحكمة الاتحادية الأخير ‏بخصوص ملف النفط والغاز.‏

وأوضح بيان، صادر عن الرئاسات أن “الاجتماع المشترك للرئاسات الأربع بإقليم ‏كردستان، ناقش قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية الصادر في 15 شباط ‏‏(فبراير) 2022 بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان”.‏

وأكد البيان أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وأن إقليم كردستان ‏سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته ‏الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق ‏والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان”.‏

وأشار إلى أن أسباب رفض الرئاسات الأربع يعود إلى أن “قرار المحكمة العليا ‏الاتحادية مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ‏ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان”.‏

وأضاف أن “قرار المحكمة هذا، وبصورة غير مباشرة تعديل غير دستوري ‏للدستور، لأنه أدى إلى سلب صلاحية دستورية من الأقاليم ومنحها للسلطة ‏الاتحادية، وهذا لا يتفق مع صلاحيات المحكمة الاتحادية وهو تراجع عن النظام ‏الاتحادي”.‏

كما لفت البيان، إلى أن “المحكمة اعتمدت في تشريع قرارها على قوانين عراقية ‏صدرت عامي 1976 و1985، وهي قوانين مركزية لا تتفق مع مبادئ دستور ‏عام 2005 العراقي الجديد الذي غيّر نظام الحكم في العراق من النظام المركزي ‏إلى النظام الاتحادي، ووزع بوضوح السلطات بين الأقاليم والمحافظات والسلطة ‏الاتحادية”.‏

ورأى بيان الرئاسات الأربع أن “هذا القرار، إلى جانب كونه يقوض الدستور ‏والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في الوقت نفسه، وهو ليس بالقرار ‏الحيادي، خاصة أن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة، وتخوض ‏الأطراف السياسية محادثات من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد طريق للحل ‏للخروج من الانسداد والجمود السياسي، وهذا القرار يزيد الوضع تعقيداً”.‏

وأكد أن “عقود إقليم كردستان النفطية أبرمت اعتماداً على قانون النفط والغاز لإقليم ‏كردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، فيما عجزت السلطات ‏الاتحادية بعد مرور 17 سنة عن أداء واجبها القانوني في صياغة قانون للنفط ‏والغاز في العراق، رغم مبادرات إقليم كوردستان عام 2007 وتراجع الحكومة ‏الاتحادية حينها عن المسودة المشتركة لقانون النفط والغاز التي تمت الموافقة ‏عليها”.‏

وخلص البيان إلى أهمية أن “يتم تشكيل المحكمة العليا الاتحادية بموجب قانون ‏جديد وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور وتؤدي مهامها وفقاً للدستور، ويتم ‏إصدار قوانين موافقة للدستور لكل المؤسسات الدستورية وتشكيلها بموجب الدستور ‏وبما يضمن تجسيد النظام الاتحادي”.‏

وستواصل رئاسة إقليم كردستان، وفقاً للبيان، “العمل مع الأطراف السياسية في ‏إقليم كردستان والعراق ومع المجتمع الدولي، من أجل اتخاذ إجراء يحمي الحقوق ‏الدستورية لإقليم كردستان”.‏

ونوه البيان، إلى أن “برلمان كردستان سيتخذ الإجراءات القانونية والدستورية ‏اللازمة، كما سيستمر مجلس قضاء إقليم كردستان بالعمل من موقعه الدستوري مع ‏المراكز القضائية العراقية للدفاع عن دستورية حقوق الإقليم”.‏

وختم بـ”إبداء الاستعداد لحل المشكلات على أساس الدستور، ومواصلة الحوار ‏البناء مع الحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “أصدقاء العراق والمجتمع الدولي يساندون ‏حل المشكلات على أساس الدستور”.‏