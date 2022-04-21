الى الأحبة جميعا …مع التحية !

احمد الحاج

أكثر من 80 % من أصدقاء هذه الصفحة لا أعرفهم واقعا ولم ألتق بهم يوما قط ، منهم العراقيون ومنهم العرب ، وقد أليت على نفسي بأن أدعو بالخير بظهر الغيب لكل من يمر اسمه أو صورته أو بوسته أو تعليقه أمامي من الاصدقاء الأحبة ومن كلا الجنسين سواء اولئك الذين أعرفهم ، او الذين لا أعرفهم ..أن أعزي احدهم لنشره مصابا جللا ألم به …أن أهنئه بفرح طرق بابه ..أن أدعو له بالشفاء العاجل اذا كان مريضا وان لم اعلق على صفحته بذلك ..أن ادعو له بالموفقية والسداد اذا كانت مصلحا أو مربيا أو معلما أو داعية …أن ادعو له بالعودة الميمونة اذا كان مسافرا أو مهاجرا أو مهجرا أو نازحا …أن ادعو له بالفرج اذا كان مكروبا …أن أدعو له بالزواج اذا كان اعزبا …ان ادعو له بالولد الصالح اذا كان عقيما …بتيسير العمل والرزق الحلال اذا كان عاطلا…بالنجاح اذا كان طالبا …برفع الظلم اذا كان مظلوما ..كل ذلك خلال تجوالي اليومي في رحاب هذا الفضاء الالكتروني اللامتناهي لأزكي جانبا من عملي فيه وحتى لا تكون تلكم الجولات اليومية – مضيعة للوقت واهدارا له ، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك – وحسبي ان أجول فأدعو بالخير لكل هؤلاء بظهر الغيب وان كنت لا اعرفهم ولا يعرفونني زكاة للوقت والعلم والعمل بهذا المضمار ، والنبي الاكرم ﷺ يقول : ” مَا مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ ولَكَ بمِثْلٍ ” وقوله ﷺ : ” دعْوةُ المرءِ المُسْلِمِ لأَخيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابةٌ، عِنْد رأْسِهِ ملَكٌ مُوكَّلٌ كلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بخيرٍ قَال المَلَكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، ولَكَ بمِثْلٍ” .

نصيحة اخوية الى الجميع ، ادعوا لبعضكم بعضا بظهر الغيب بالخير ، يفرج الله تعالى همكم ، وينفس كربكم ، ويشفي مرضاكم ، ويحقق أمانيكم ، ويستجيب لدعواتكم ، ويؤلف بين قلوبكم بنص الحديثين النبويين الشريفين الصحيحين ، واحجموا قدر الامكان عن دعاء الشر الا على من ناصب الاسلام العظيم العداء ..فهذا بحث آخر .

واعلم رعاك الله بأن كثرة دعواتك للاخرين بالخير وبظهر الغيب سيصبح بمرور الوقت لك سجية وطبعا ليس بإمكانك التخلف عنه ، او التنصل منه ، وستحول تلكم الدعوات الطيبة بمرور الوقت بينك وبين الدعوة بالشر على الاخرين ، لأن ” لسانا يدمن الدعاء بالخير سيجد صعوبة في الدعاء بالشر وسيجده طلقا و ناطقا بالخير فقط ، ابكما عن الشر ولو جاهد نفسه في ذلك !” . اودعناكم اغاتي

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