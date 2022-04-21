خبير اقتصادي: أسعار الغذاء عالمياً سوف تتضاعف بهذا التاريخ .. يجب التحرك قبل ذلك

أكد الخبير الاقتصادي علاء الفهد، الأربعاء، أن أسعار الغذاء عالمياً وفي حال استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، ولكون هذين البلدين من أكبر المصدرين للمنتجات الغذائية، فإنها سوف تتضاعف إلى الضعف أو الضعفين مع بداية العام المقبل أو قبل ذلك بوقت قصير.

أكد الخبير الاقتصادي علاء الفهد، الأربعاء، أن أسعار الغذاء عالمياً وفي حال استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، ولكون هذين البلدين من أكبر المصدرين للمنتجات الغذائية، فإنها سوف تتضاعف إلى الضعف أو الضعفين مع بداية العام المقبل أو قبل ذلك بوقت قصير.

وأوضح الفهد ، أن «جميع الدول وخصوصاً التي تعتمد على الاستيراد في جانب البضائع الغذائية قد بدأت ومنذ اندلاع الحرب على العمل على تخزين الغذاء للحفاظ على أمنها الغذائي والاستعداد لموجات الارتفاع الحادة في أسعار الأغذية في حال طالت مدة الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

لافتاً إلى أن «الحكومة العراقية تحتاج إلى التحرك سريعاً بهذا الصدد والعمل على تخزين الأغذية الاستراتيجية لتخطي تلك المرحلة الصعبة حينما ترتفع الأسعار العالمية، ولكي لا يترك المواطن يدفع ثمن تلك الأزمة المقبلة، وهذا ما يتطلب دعماً من الحكومة وتوفير الموارد المطلوبة لتأمين الأمن الغذائي».