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رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي وزيرة الداخلية البريطانية

شدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المجاميع والعصابات التي تتاجر بالبشر   

التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 20 نيسان (أبريل) 2022، وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وذلك في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة.

وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية عن سعادتها بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان، ووجّهت شكرها لرئيس الحكومة على ما تقوم به حكومة الإقليم من تنسيق وتعاون مع الحكومة البريطانية إزاء قضية المهاجرين والهجرة غير القانونية، كما جددت رغبة بلادها في تعزيز التعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان في المجال الأمني والهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المجاميع والعصابات التي تتاجر بالبشر، وأشار إلى أن أحد أسباب ازدياد الهجرة يكمن في عدم استقرار الوضع الأمني والتهديدات الإرهابية.

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