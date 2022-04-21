سوق الشيوخ يمهل الإدارة المحلية أسبوعاً لإدراج مشاريعها في صندوق الإعمار

ذي قار/ حسين العامل

تجددت التظاهرات الليلية في قضاء سوق الشيوخ للمطالبة بمشاريع البنى التحتية والخدمات البلدية والصحية والتعليمية، وفيما أمهل المتظاهرون الحكومة المحلية اسبوعاً واحداً لإدراج المشاريع المطلوبة ضمن صندوق اعمار ذي قار، لوحوا بإقالة جميع المسؤولين المتلكئين بأداء واجباتهم.

وشارك الآلاف من اهالي قضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية) في تظاهرة ليلية انطلقت وسط القضاء، ورفعوا لافتات وصور تبيّن حجم الخراب الناجم عن تردي واقع الخدمات.

وقال الناشط المدني عادل السعيدي إلى (المدى)، إن “قضاء سوق الشيوخ من المدن المنكوبة التي جرى تهميشها ضمن خطة الاعمار التي اعتمدتها الحكومة المحلية في صندوق اعمار ذي قار”.

وأضاف السعيدي، أن “القضاء يعاني من إهمال كبير وعدم توفر الخدمات الاساسية وتدهور كامل في البنى التحتية”.

وأشار، إلى أن “شوارع القضاء معظمها تعاني من أضرار كبيرة وطفح المجاري نتيجة تلكؤ وتوقف العمل في مشروع المجاري، الذي لم ينجز رغم مرور 14 عاماً”.

ولفت السعيدي، إلى أن “الشوارع تحولت الى مستنقع للمياه الآسنة والنفايات وبات يتعذر على السكان المحليين المرور فيها، إضافة إلى شحة المياه وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري والعجز الكبير في الغطاء السريري”.

وأكد، أن “المتظاهرين أمهلوا الحكومة المحلية في القضاء والمحافظة وصندوق الاعمار ونواب قضاء سوق الشيوخ مدة اسبوع واحد لإدراج المشاريع المطلوبة ضمن خطة اعمار المحافظة”.

ولفت السعيدي، إلى أن “المتظاهرين شددوا على إقالة كل مسؤول ومدير دائرة غير كفوء وغير قادر على النهوض بواقع الخدمات في القضاء”.

وبحسب بيان للمتظاهرين، تلقته (المدى)، فأنه تضمن “دعوة ادارة المحافظة والنواب الى ادراج مشاريع الخدمات والبنى التحتية التي يحتاجها القضاء ضمن صندوق الاعمار وانتشال القضاء من الوضع المزري الذي يعيشه”.

وطالب البيان، بـ “انشاء مستشفى بسعة 200 سرير للقضاء الذي يتجاوز عدد نفوسه 350 ألف نسمة بحسب التقديرات الحكومية، مع توفير بناية جامعية خاصة للكليات في القضاء”.

ودعا، أيضاً إلى “متابعة المشاريع المتلكئة ومحاسبة الشركات التي لم تف بالتزاماتها التعاقدية وتسببت بتفاقم معاناة المواطنين وحرمان القضاء من الخدمات التي كان من المقرر ان توفرها تلك المشاريع حال انجازها ضمن السقف الزمني المحدد لها”.

ومضى البيان، إلى “مواصلة التظاهر السلمي حتى تحقيق كامل مطالبهم”، وأمهل “الحكومة المحلية اسبوعاً واحداً لتنفيذ المطالب”.

ويواجه قضاء سوق الشيوخ جملة من المشاكل من بينها المشاريع الوزارية والتنموية المتلكئة وشحة وتلوث وملوحة المياه وانحسار المساحات الزراعية ومناطق الاهوار، كما يعاني من مشكلة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتعاطي المواد المخدرة والنزاعات العشائرية التي نجم عنها ارتفاع في معدلات الجريمة.

ومن جانبه، أفاد الناشط حسن هادي العراقي إلى (المدى)، بأن “قضاء سوق الشيوخ مدينة منكوبة وكل المسؤولين الذين تولوا المسؤولية فيها لم يؤدوا واجباتهم الادارية بالصورة المطلوبة التي تنهض بواقع الخدمات”، لافتا الى “هيمنة الارادات السياسية والاحزاب والتيارات المتنفذة على سلطة القرار في القضاء”.

وأكد العراقي، “وجود مجاملات بين المسؤولين على حساب المصلحة العامة اذ بات الحرص على البقاء في المنصب اهم من المواطن”.

وأشار، إلى أن “جميع القطاعات البلدية والصحية والتعليمية باتت تعاني في سوق الشيوخ وان معاناتها التي اخذت تتفاقم يوماً بعد آخر بنحو انعكس سلباً على حياة الناس”.

وأورد العراقي، أن “قطاع التعليم يعاني من نقص حاد في الابنية المدرسية، واكتظاظ الصفوف الدراسية، وعدم كفاية الرحلات والكتب لسد حاجة المدارس”.

وانتهى العراقي، إلى أن “أغلب الشوارع في الاحياء الشعبية غير معبدة، وتعاني من الحفر وغير مشمولة بالخدمات البلدية؛ وذلك بسبب نقص الآليات رغم الميزانية الكبيرة لدائرة البلدية”.

يشار الى ان المتظاهرين في قضاء سوق الشيوخ طالبوا في (مطلع نيسان 2021) الحكومة المحلية وهيئة النزاهة بفتح تحقيق بمصير 11 مليار دينار كانت مخصصة للنهوض بالواقع الخدمي في القضاء، مشيرين الى ان الواقع الخدمي لم يشهد أي تحسن رغم ادعاء المسؤولين بإنفاق تلك الاموال.

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