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صحفي يناشد رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل إنقاذه من مقاول فاسد

مناشدة
السيد رئيس الوزراء المحترم
السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم
السيد وزير الداخلية المحترم
السيد نقيب الصحفيين العراقيين المحترم
تحية طيبة
قيام احد المقاولين الذي تربطه علاقات مع جهات حكومية حسب ادعائه ، بدعوى قضائية بحقي ، بتهمة التشهير بصاحب علوة فواكة وخضر ؛ وهي اصلا تجاوز على الطريق العام الرابط دجيل بغداد ، ولدي مايثبت ذلك من اوراق رسمية صادرة من الجهات المعنية ، حيث تم استدعائي الى مركز شرطة الحي العسكري في قضاء الدجيل من ثم نقلوني الى محكمة قضاء الدجيل كأني متهم وفق المادة اربعة ارهاب وقامت الاجهزة الامنية بأخذ طبعة اصابع لي وكأني متهم بالارهاب ، ومن ثم عرضي على القاضي الذي قام باطلاق #سراحي_بكفالة ، وذلك بسبب نشر منشور حول استدارة مقابل هذه العلوة التجاوز ، التي تسببت بحوادث كثيرة وازهقت ارواح كثر ، وذلك كله بسبب ضغط صاحب العلوة على الاجهزة الامنية وعلاقاته ،التي مارس بموجبها الضغط لتنفيذ هذه الدعوى ضدي على الجهات المعنية ، حيث ان هذا المقاول دفع شقيقه المدعو قاسم كاظم جواد ، الذي جعلهُ شقيقه واجهة تلك الدعوى كون الاوراق الرسمية للعلوة بأسم الاخير ، الذي دفعه لاقامة دعوى قضائية ضدي بتهمة التشهير ، حيث من خلال علاقاته مع كبار الشخصيات في الدولة يقوم بالضغط على الاجهزة الامنية بتنفيذ مايريده ، حيث وردتني تهديدات عدة من منه بأنه سيقوم بتأجير مجموعة بقتلي اذا استمريت بنقد تجاوزاته على المال العام
اضع تلك المناشدة تحت انظار معاليكم

الاعلامي خميس الخزرجي

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