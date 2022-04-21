Posted on by

صور: عبارات مؤيّدة لأوكرانيا ومسيئة لبوتين تُعرض على محطّات شحن السيارات الكهربائيّة في روسيا

تعبيرية (أ ف ب).تعرّضت محطّات شحن السيارات الكهربائيّة على طريق سريع روسي للاختراق من قبل شركة أوكرانية ساعدت في بنائها، لتُظهر رسالة مسيئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعُطّلت أجهزة الشحن على طول الطريق السريع M11، الذي يمتد بين موسكو وسان بطرسبورغ، وعرضت رسائل مؤيدة لأوكرانيا، وفقاً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وورد بحسب موقع “الإندبندنت” أنّ الرسائل ذكرت الآتي: “المجد لأوكرانيا / المجد للأبطال / الموت للعدو”.

وأصبحت العبارة المسيئة للرّئيس الرّوسي شعاراً شائعاً في أوكرانيا بعد الغزو الروسي عام 2014.

وذكرت شركة “روسيتي” للطاقة الرّوسية أن أجهزة الشحن تم شراؤها من خلال شركة روسية، كانت قد أسندت الإنتاج إلى الشركة الأوكرانية “AutoEnterprise” ومقرها في خاركيف.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close