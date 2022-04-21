عبودية وانتزاع للأعضاء.. القوات الأمنية تلاحق مافيات للاتجار بالبشر

جريمة الاتجار بالبشر يعاقب عليها القانون العراقي رقم 28 لسنة 2012، لكنها جريمة من بين أبشع الجرائم المنظمة وفي تزايد مستمر، حيث سجلت البلاد خلال العام 2021، 300 حالة اتجار بالبشر تنوعت، ما بين بيع الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي والتسول،

حسبما ذكرت منظمات حقوقية. وتعزو المنظمات الحقوقية، ارتفاع جرائم الاتجار خلال السنوات القليلة الماضية، في العراق، إلى قوة هذه الشبكات المستمدة من نفوذ شخصيات متنفذة، مقابل ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية في تطبيق قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.

ولم يعرف العراقيون هذه الظاهرة كما هي اليوم قبل الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، ليضاف إلى البلد تحد أمني جديد بات يقلق الأسر العراقية خصوصا أن المجرمين يعتمدون كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي منها “الفيسبوك” على وجه الخصوص في استدراج الضحايا، هذا ما يؤكده عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق فاضل الغراوي.

وتأخذ عمليات الاتجار بالبشر في العراق أشكالا مختلفة تبدأ باستغلال العصابات للأطفال والنساء في التسول وصولا إلى بيعهم لبيوت الدعارة وسرقة أعضائهم فضلا عن تجنيد الأطفال في شبكات تجارة المخدرات”، بحسب الغراوي، الذي يعزو ذلك إلى “الضعف في تطبيق القانون”. وقال الغراوي إلى (المدى)، إنه “لا يقتصر الاتجار بالبشر على النساء والاطفال بل يصل للشباب في سرقة أعضائهم وكذلك الاتجار بالعمال الآسيويين الذين يقعون في شبكات براثن عصابات الاتجار بالبشر، حال دخولهم العراق”. وزارة الداخلية العراقية، فتحت باب المواجهة مع هذه المافيات، على اعتبارها تشكل خطرا على الملف الأمني، إذ يقول مدير الشرطة المجتمعية، غالب العطية، لـ(المدى)، إن “هناك توجيهات مشددة صدرت من وزير الداخلية في متابعة هذه الظاهرة واعتقال الجناة”.

وأضاف العطية، أن “القوات الأمنية اعتقلت عشرات المتورطين في شبكات الاتجار بالبشر خلال السنوات القليلة الماضية وفق مذكرات قبض صادرة من القضاء العراقي”، مؤكدا أن “هذه الجريمة انخفضت بشكل ملحوظ بالعراق بعد الانتهاء من محاربة تنظيم داعش الإرهابي”.

وفيما تؤكد وزارة الداخلية أنها ستواصل ملاحقة تجار البشر في كل الأراضي العراقية، تقول منظمات حقوقية، مثل المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، إن “العملية يجب أن تكون منتظمة ودائمة لا موسمية من أجل الحد من ظاهرة الاتجار”.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح “معهد واشنطن” الأمريكي، في 26 كانون الثاني 2022، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في العام 2020، أعلن أن “الحكومة العراقية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، حيث أظهرت الحكومة العراقية جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وذلك مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة فايروس كورونا، وبناء على ذلك، ظل العراق في المستوى الثاني”. وانتعشت ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل أكبر، مع موجة النزوح التي رافقت سيطرة تنظيم داعش على مدن عراقية ووصلت العصابات إلى مخيمات النزوح واستهدفت النساء بالدرجة الأولى، وفقا للباحث الاجتماعي ولي الخفاجي. ويؤكد الخفاجي عبر (المدى)، أن “ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق معقدة جدا نتيجة الفقر وارتفاع نسب البطالة وكذلك انعدام التنمية، فضلا عن تأثير الأمن والسلام في المنطقة التي تنشط فيها حركة تلك العصابات”. فما بين الصراعات السياسية، والأزمات الاقتصادية التي يشهدها البلد، يرى الخفاجي، أنه “على الرغم من تشديد العقوبات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2012، منها الغرامة المالية وأيضا الحبس المشدد ليصل إلى مدى الحياة لمن تورط في جرائم الاتجار بالبشر، إلا أن الجريمة ما تزال في تزايد مستمر”.

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