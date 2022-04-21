غاز إقليم كردستان لاعب استراتيجي جديد… هل يزعزع علاقات تركيا وإيران وروسيا؟

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إعلان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني نية الإقليم تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر شهر آذار (مارس) الماضي، بدأت سلطات الإقليم مجموعة من الخطوات العملية، التي اعتبرها مراقبون بمثابة إجراءات تنفيذية للبدء بالتصدير.

وبعد زيارة عملية إلى تركيا قبل أيام عدة، وصل رئيس الإقليم إلى المملكة المتحدة، حيث أعلن رئيس وزرائها بوريس جونسون أن اجتماعه ببارزاني بحث في “تصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل اعتمادها على النفط والغاز من روسيا”، حسبما نقلت عنه قناة CNN، وذلك في وقت أعلن وفد إقليم كردستان المفاوض للحكومة المركزية نيته التوصل إلى “حلول نهائية” بين الطرفين بشأن استخراج النفط والغاز وتصديره من الإقليم.

كان ملف الغاز الطبيعي المتاح استخراجه وتصديره من الإقليم إلى الدول الأوروبية قد صعد إلى الواجهة خلال الشهرين الماضيين، بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث بحث العديد من الدول الأوروبية عن مصادر بديلة للغاز الروسي. فإقليم كردستان هو أقرب مناطق العالم جغرافياً وأكثرها انسجاماً سياسياً لإمكان تلبية ذلك الطلب الأوروبي المستجد، عن مصدّرين جدد للغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد.

معارضة إيرانية

تطلعات إقليم كردستان لتطوير منتجها من الغاز الطبيعي وتصديره اصطدمت بمعارضة إيرانية واضحة. تقارير إعلامية واقتصادية عديدة أشارت إلى أن استراتيجية إقليم كردستان للتحول إلى مصدّر رئيسي للغاز الطبيعي تصطدم بسعي إيران للاستمرار كمصدّر حصري للغاز الطبيعي إلى العراق، والذي يستخدمه هذا البلد في مجال إنتاج الكهرباء، ويوفر للخزينة العامة الإيرانية مبالغ مالية طائلة، وخصوصاً أن العراق يستطيع منذ سنوات الحصول على إعفاءات من منظومة العقوبات الأميركية على إيران، وتالياً يُعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة لطهران.

كذلك فإن الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يبدأ إقليم كردستان بتوفيره للأسواق في تركيا والكثير من الدول الأوروبية، يسحب من إيران ورقة سياسية ذات قيمة مضافة، لأن إيران كان تتطلع لاستخدام الغاز الطبيعي كعامل اقتصادي لتحسين علاقاتها السياسية مع تركيا والدول الأوروبية، في مرحلة ما بعد حدوث الصدام الروسي – الأوروبي، وهي فرصة ستتلاشى في حال أقدم إقليم كردستان على تولي هذه المهمة.

الباحث المتخصص شفان رسول شرح لـ”النهار العربي” المعضلات الرئيسية الثلاث التي يعاني منها الإقليم قبل تحويل قطاع الغاز الطبيعي إلى عامل استراتيجي في تطلعاته الاقتصادية والسياسية المستقبلية، وقال: “تبعاً للوضع الخاص الذي يتمتع به الإقليم، فإن هذا الملف يتطلب أولاً توافقاً سياسياً عراقياً وموافقة عامة. فالمفاوضات الجارية راهناً بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان تجري تحت ضغط قرار المحكمة الاتحادية الأخير، والذي حكم بـ”لا شرعية” استخراج وتصدير الإقليم للنفط والغاز من أراضيه. لذلك يتطلب الأمر أولاً الحصول على إقرار سياسي بذلك، وهو أمر يبدو محل استقطاب شديد راهناً، ففيما تدعم الدول الأوروبية، وإلى حد ما الولايات المتحدة، حدوث ذلك، فإن إيران ستستخدم كل أدوات ضغطها داخل العراق لمنع التوصل إلى أي اتفاق بين السلطة المركزية ونظيرتها في إقليم كردستان”.

معضلات متشابكة

يضيف رسول: “كذلك ثمة معضلة اقتصادية أخرى، فالإقليم يعاني من أزمة مالية واقتصادية متراكمة، وعليه كتلة من الديون الخارجية. ولأجل ذلك، فإن الاستخراج والتصدير الاستراتيجي للغاز يتطلب استثمارات خارجية بمبالغ ضخمة، في وقت تبدو نسبة المخاطرة في تلك الاستثمارات عالية نسبياً، بسبب الخلاف القانوني مع المركز، والتوترات الأمنية المحيطة بالإقليم. وفوق الأمرين، فإن استخراج وتصدير الغاز يعني إلى حد ما ضرباً للمصالح الروسية، إذ تملك استثمارات ضخمة في إقليم كردستان، وفي القطاع النفطي بالذات، وهي معضلة ثالثة يجب تجاوزها”.