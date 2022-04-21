معركة بدر وسورة آل عمران

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى “إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ” (ال عمران 122) نزلت هذه الآية في معركة بدر حيث ان معارك خاتم الانبياء بدر وخيبر وتبوك وغيرها كانت للدفاع عن قوافل المسلمين من السلب. بعد الخطأ والتنازع الذي وقع فيه الرماة، وما جرَّ ذلك من التفاف خيل المشركين، بدأت جولة ثانية من المعركة، وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وشُجَّ رأسه وكسرت رباعيته، بعد هذه الجولة تحدّث القرآن وصارح المسلمين بخلجات نفوسهم وعلى حصول الذلة لجيش النبي صلى الله عليه واله وسلم في واقعة بدر “وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ” (ال عمران 123)، وعرض ما كان فيها من صراع نفسي واضطراب بين نوازع الثبات أو التخلي، عرض ذلك دون أن يخفي شيئاً تحدثت به نفوسهم، وذلك لأنها نفوس فيها نوازع الثبات والتخلي، و القوة والضعف وحصول القلق قبل المعركة.

كان للملائكة دور كبير في نصر المؤمنين في معركة بدر كما يصورها قوله تعالى في سورة آل عمران “بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِين” (ال عمران 125) نجلت معركة بدر عن سبعين أسيرا من المشركين بالاضافة الى سبعين قتيلا منهم وفر الباقون واستشهد من المسلمين اربعة عشر رجلا حيث قال تعالى مخاطبا المسلمين كما ورد في آية 123 من آل عمران “وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”.

كان هدف الملائكة يوم بدر طمأنة القلب وتضعف قوة العدو بالقتل والأسر من قبل المقاتلين المسلمين أنفسهم حيث قطع الطرف كناية عن تدمير عدتهم وتضعيف عددهم بالقتل والأسر كما جاء في سورة عمران آية 127 “لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ”.

الايات الكريمة من سورة ال عمران حددت اهداف معركة بدر ” لقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم أذلةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون * إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يُّمدكم ربُكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزلين * بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربُكم بخمسةِ آلافٍ من الملائكة مسوِّمين * وما جعله الله إلا بُشرى لكم ولتطمئنَّ قلوبكم به وما النصر إلاّ من عند الله العزيز الحكيم * لِيقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين * ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون * ولله ما في السمواتِ وما في الأرض يغفر لمَنْ يشاء ويعذب مَنْ يشاء والله غفور رحيم” (ال عمران 123-129).

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