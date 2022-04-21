Posted on by

مقتل مصور من شبكة فوكس نيوز وصحفية محلية في أوكرانيا

فوكس | سكاي نيوز عربيةوكالات – أبوظبي

بيير زاكريفسكي (يسار) وزملاءه في صورة أرشيفية

 ذكرت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية، الثلاثاء، أن بيير زاكريفسكي المصور في الشبكة والصحفية الأوكرانية أوليكسندرا “ساشا” كوفشينوفا قتلا في أوكرانيا، بعد أن تعرضت سيارة كانت تقلهما لإطلاق نار.

كان زاكريفسكي يقوم بالتغطية مع صحفي آخر في فوكس نيوز، هوبنيامين هول، أمس الاثنين عندما تعرضا لهجوم قرب العاصمة كييف، وفقما ذكرته سوزان سكوت الرئيسة التنفيذية للشبكة في مذكرة للموظفين. وأضافت أن هول لا يزال في المستشفى.

وزاكريفسكي مصور مخضرم عمل في السابق في مناطق حروب، حيث سبقأن غطى صراعات عديدة لفوكس نيوز، منها العراق وأفغانستان وسوريا.وكان يعمل في أوكرانيا منذ فبراير.

المراسل الحربي.. عندما يمتزج حب المهنة بالخطر
وقالت سكوت في بيان آخر إن كوفشينوفا (24 عاما) كانت تساعد أطقم فوكس نيوز على التنقل في كييف والمنطقة المحيطة بها، أثناء جمع المعلومات والتحدث مع المصادر.

ولقي أربعة صحفيين على الأقل حتفهم في القتال المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close