هل يكذب بوتين ام العالم جبان ؟

سامي جواد كاظم

الحرب الروسية الاوكرانية حلقة من حلقات كشف التزييف العلماني الذي يدعي حقوق الانسان وعلى ارض الواقع انتهاك حقوق الانسان والاستهتار بحقوق الانسان بابشع صوره حتى انهم اخرسوا اي العلمانيون وبلا تعليق على ما يجري في اوكرانيا وكيفية تعامل العالم مع هذه الماساة .

كل ما يخطر في بالنا من تحليلات وتوقعات هو متوقع الحدوث ويقدم عليها الغرب وبلا حياء والتضارب بالاخبار والفضائح اخذ مدى وصدى واسعا لدرجة ان السكوت عليها من اكبر جرائم هذه الحكومات التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان.

فلو قلنا ان زيلنسكي وبايدن والناتو متفقين في ما بينهم على مجريات الامور مع روسيا والمساعدات التي تمنحها اوربا وامريكا لاوكرانيا غايتها ادامة الحرب وليس انهاء الحرب او هزيمة روسيا .

ومن بين المعلومات التي لا يجب ان يسكت عليها الا الجبناء فقط يسكتون عليها وهي ما تدعيه روسيا من ضربها او اكتشافها لمعامل بيولوجية او مصانع كيمياوية ومنها ما ذكرته وسائل الاعلام بانه يوجد مبنى سري بعمق 30 م تحت الارض و طوابق متعددة ، و ذلك في مدينة ماريوبل التى احتلتها روسيا من ايام ، و دافعت عنها اوكرانيا والغرب باستماتة….

هذا المبنى يقع تحت مصنع ازوفستال ، يتضمن مقر سري لمنظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) ، بالرقم السري (pit_404). لانتاج الاسلحة البيولوجية ، يتواجد فيه ٢٤٠ عالم اجنبي من مختلف الجنسيات.

تحميهم كتيبة رينات ازوف ، وهي اخطر كتيبة في جيش النازيين ، جميعهم قتلة محترفون وقناصون ومجرمون لا يستطيعون مغادرة اوكرانيا ، كونهم مطلوبين في اغلب دول العالم بجرائم عديدة ، وهم 3000 مقاتل .

يدار هذا المقر من قبل شركة ميتابيوتا التابعة لابن جو بايدن المدعو هانتر بايدن وشريكه المباشر فلاديمير زيلينسكي .

حاولت المخابرات الفرنسية اجلاء الموجودين بعمليات خاصة لكنهم فشلوا مرات عديدة ، مما ادى لاعفاء رئيس المخابرات الفرنسية اريك فيدا من منصبه نتيجة هذا الفشل المتسلسل …

اوكلوا المهمة للجنرال الامريكي روجر كلوتيه فتم اسقاط حوامته قبل اقلاعها والقاء القبض عليه . حيث كان قيد المتابعة من GRU في الاركان العامة والمخابرات الروسية الخارجية …

حاول ماكرون كثيرا التواصل مع بوتين لتأمين ممر امن لهم ، لكنه تم الرفض واصرار بوتين على احضارهم احياء او اموات ، فهم كنز معلومات عالمي وغير عادي ، سيفضح اجرام امريكا امام العالم الجبان

هل يكذب بوتين ؟ قد يكون ذلك ولكن مفردات كذبه هي مخلفات السياسة الامريكية وليس بمستبعد ذلك عنهم ، ولو صدق بوتين فاين انت يا مجلس الامن من اجتماعاتكم التي يكون له حضور عندما يثار الفلسطيني من اجل ارضه او ترد المقاومة الشريفة على جرائم الكيان الصهيوني وتصدر قراراتكم الهزيلة للاستنكار والتنديد ، انه عالم جبان

كيف ستنتهي حرب اوكرانيا ؟ اعتقد تنتهي بفضيحة اكبر لاوربا اما يتنازل بوتين حتى لا يفضح او تتنازل اوربا وامريكا حتى لا يفضحهم بوتين وهذا الراي هو الراجح ان صحت الاخبار عن تأزم علاقة روسيا مع الكيان الصهيوني .

والنتيجة الابرياء في اوكرانيا يدفعون الثمن شعب مغلوب على امره يعيش القتل والنزوح