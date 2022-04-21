وزارة العمل تعلن إطلاق منحة الـ(100) ألف دينار

وذكرت الوزارة في بيان ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار، وجه الثلاثاء الموافق 2022/4/19 باطلاق المنحة الحكومية البالغة (100) ألف دينار لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص منحة مالية كبدل (غلاء معيشة)”.

ودعا الوزير المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات إلى “مراجعة منافذ توزيع الصرف الإلكتروني لاستلام المنحة المالية”.