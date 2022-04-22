استشهاد جندي وإصابة 4 اخرين بتعرض إرهابي في ديالى

أفاد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بان جنديا استشهد واصيب 4 اخرون بتعرض إرهابي في ديالى.
وقال المصدر إن “عناصر داعش شنوا هجوماً في محيط قرى قولاي قرب قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة”.
وأضاف أن “التعرض اسفر عن استشهاد جندي وإصابة 4 اخرين بجروح”.
أفاد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بان جنديا استشهد واصيب 4 اخرون بتعرض إرهابي في ديالى.
وقال المصدر إن “عناصر داعش شنوا هجوماً في محيط قرى قولاي قرب قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة”.
وأضاف أن “التعرض اسفر عن استشهاد جندي وإصابة 4 اخرين بجروح”.
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