التحالفات تُعيد إنتاج وتدوير نفسها

أشار مراقبون للشأن السياسي إلى أنَّ التحالفات ما زالت “بين مدّ وجزر” وتأخيرها ينطوي على العديد من الأسباب كونها ناشئة عن صراعات حزبيَّة تعيد إنتاج نفسها بنفس الصورة منذ عام 2003 وأنَّ فجوة الانسداد تزداد بين الفرقاء فيها، في وقت رجَّح سياسيون ظهور تحالفات جديدة في الأفق في ظل انشقاقات متوقعة بين التحالفات القائمة.

وقال النائب المستقل هادي السلامي : إنَّ “التحالفات ما زالت بين مد وجزر، والطريقة التي يتمّ بها التحالف منذ عام 2003 وحتى الآن لا تخرج عن صورة الصراعات بين الأحزاب، ولو اتفقت الأطراف الحزبية بينها لتمَّ تشكيل الحكومة بشكل سلس ويسير”.

وأضاف أنَّ “الحلَّ يكمن في الضغوطات الشعبية والاحتجاجات بعد شهر رمضان، وربما تولد ضغطاً على الأحزاب كي تتفق على تشكيل الحكومة، لأنَّ مقاليد الأمور بيد الأحزاب الحاكمة”، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنَّ “عدد النواب المستقلين قليل، وهم في المنطقة الغربية والموصل تحالفوا مع الأحزاب، كما أنَّ بعضهم في الوسط والجنوب تحالف مع الأحزاب أيضاً وباتوا طرفاً في الصراعات السياسية”, مضيفاً أنَّ “الصراعات تأتي ضمن سباق الحصول على مكاسب ومناصب، وفي عام 2014 استمرَّ عدم وجود حكومة ثمانية أشهر، ودائماً يتأخر تشكيل الحكومة، إضافة إلى التأخير ثلاثة أشهر في المصادقة على نتائج الانتخابات في الدورة الحالية بسبب الصراعات الحزبية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط