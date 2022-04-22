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الزاملي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية تنشيط الجانب الرقابي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، أهمية تنشيط الجانب الرقابي.
وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني، للتباحث حول أخر التطورات في المشهد السياسي”.
وأكد الطرفان، بحسب البيان، أن “قوة الدولة من قوة مجلس النواب، وقدرته على اصدار التشريعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاصلاح المنشود ، فضلًا عن تنشيط الجانب الرقابي لتقويم الاداء الحكومي، واهمية ان تكون الدورة النيابية الحالية فاعلة ومتميزة من خلال انحيازها لاحتياجات الشعب ومصلحة البلاد”.

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