الزاملي يدعو لتأمين رواتب كبار السن والشرائح فاقدة المعيل



دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إلى تأمين رواتب كبار السن والشرائح فاقدة المعيل، فيما أكد العزم على تشريع وتعديل القوانين المعنية بالرعاية الاجتماعية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي زار دار العطاء لرعاية كبارالسن في منطقة الرشاد شرق بغداد، والتقى بمديرها علي عبد السادة الغراوي، والكادر المشرف على تقديم الخدمات، وجميع النزلاء”، مبينا أن “الزاملي شارك في مأدبة افطار رمضانية أقيمت على روح المرحوم جاسم الغراوي المدير السابق لدار المسنين مع النزلاء”.

وأضاف، أن “الزاملي اطلع على اوضاع النزلاء وطلباتهم ومستوى الرعاية المقدمة اليهم”.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، “ضرورة العمل على تلبية كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية والصحية”، مشيراً الى أن “المسؤولية الشرعية والاخلاقية والوطنية تُحتم على الجميع توفير العيش الكريم لكل عراقي سيما المسنين في دور الإيواء الذين قدموا كل ما يملكون من طاقة وعطاء خدمة للبلد، وعلى الجميع تقديم افضل الخدمات والرعاية والاهتمام لهم”.

ودعا الزاملي إلى “ضرورة ادامة وتنشيط التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحافظة بغداد، مع الوزارات والمؤسسات الساندة لعمل دور ايواء المسنين، سيما وزارة الصحة وهيئة التقاعد وغيرها”، مطالبا “الحكومة بتأمين وزيادة رواتب كبار السن والشرائح فاقدة المعيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية لدور الإيواء واعادة تأهيل الابنية المتهالكة منها وتجهيزها بالمتطلبات اللازمة”.

وتابع أن “مجلس النواب عازم على تشريع وتعديل القوانين المعنية بالرعاية الاجتماعية وكبار السن بالتعاون مع الجهات الحكومية بما يضمن عدالة المعايير والشروط لقبول المستفيدين من رواتب الرعاية او التقاعد”.

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