السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب “آمبر هيرد” أجمل نساء هوليود

ازدادت قضية الممثل الأمريكي جوني ديب وطليقته الممثلة أمبر هيرد، سخونة أمام المحكمة، بعدما وصف جوني ديب الاتهامات التي وجهتها إليه طليقته بتعنيفها بأنها أفقدته “كل شيء”، متهما إياها في المقابل بأنها كانت تضربه.

وقال ديب في اليوم الثاني من المحاكمة المقامة في فيرفاكس قرب العاصمة الأمريكية واشنطن، للنظر بدعوى تشهير رفعها ديب ضد هيرد: “عندما ظهرت هذه الادعاءات قالوا إنني شخص خطر وسكّير وأتعاطى الكوكايين وأضرب النساء، فقدت كل شيء وانتهيت”.

جوني ديب يفضح آمبر هيرد عبر تسجيل صوتي

فضح الممثل الأمريكي جوني ديب، طليقته آمبر هيرد في المحكمة وقام بتشغيل تسجيل صوتي؛ يؤكد أن آمبر هيرد قامت بضربه أكثر من مرة، فيما شرح جوني ديب للقاضي كيف قطعت طليقته آمبر هيرد أحد أصابعه بعد أن ضربته بزجاجة مشروب كحولي.

وعبر جوني ديب خلال جلسة الاستماع، التي عقدت الثلاثاء، عن حزنه وغضبه بأنه لا يستطيع تمثيل دور “جاك سبارو” بعد الآن بسبب “إدعاءات كاذبة” من آمبر هيرد، مشيرا الى أن علاقتة بآمبر كانت جيدة في بدايتها قائلا: “في بداية علاقتي مع السيدة هيرد.. كانت عظيمة لدرجة يصعب تصديقها.. كانت عطوفة، كانت محبة، كانت ذكية، كانت لطيفة، كانت مضحكة، كانت متفهمة”.

بدء جلسات المحاكمة

بدأت جلسات المرافعة في القضية، التي رفعها جوني ديب ضد طليقته منذ أيام، في محكمة بولاية فرجينيا، وتشمل اتهامات بالعنف المنزلي وقضايا تشهير، طالب فيها جوني ديب بتعويض مالي 50 مليون دولار، لتعارضه أمبر هيرد بقضية أخرى مقابل 100 مليون دولار.

وفي اليوم الأول من الجلسة، حرصت أمبر هيرد على الظهور بمظهر هادئ، كما قدم جوني ديب نفسه بشكل استراتيجي أيضًا، وفي اليوم الثاني من المحاكمة، واجه الأخير اتهامات من شهود عيان اتهموه بالتصرف بعنف، في حين قال فريقه القانوني إن تشهير أمبر هيرد يتبع نمطا من ادعاءاتها المتقنة والكاذبة، التي استمرت في التغيير والتطور بمرور الوقت من أجل قيمة “التواجد في هوليوود”.

طبيبة نفسية: جلسات العلاج كانت متوترة

كما شهدت جلسات المرافعة والإفادات التي أدلى بها شهود العيان بعض التفاصيل المثيرة، أبرزها شهادة لوريل أندرسون، المعالجة النفسية التي عملت مع جوني ديب وأمبر هيرد في عام 2015، حيث أفادت أن كليهما متورط في “إساءة معاملة متبادلة”.

عُرضت شهادة لوريل أندرسون أمام هيئة القضاء في اليوم الثالث من المحاكمة، حيث قامت بتسجيلها عبر مقطع فيديو في فبراير الماضي، وتم عرض المقطع أثناء الجلسة صباح يوم الخميس الماضي، وقالت أندرسون إنها رأت الزوجين عدة مرات بين أكتوبر وديسمبر 2015، موضحة أن جلسات العلاج النفسي كانت متوترة، حيث فقد كلاهما أعصابه في كثير من الأحيان، موضحةً أن كلا الطرفين يتصفان بالعنف.

هيرد تقطع صابع جوني ديب

وسبق ان اعلن طبيب جوني ديب الخاص، في إفادة مسجلة بالفيديو عرضت في قاعة محكمة فرجينيا، عن العثور على قطعة من إصبع جوني في المطبخ بعد شجار شرس مع زوجته السابقة، مبيناً أن طاهي الزوجين هو من عثر على الإصبع، وفقا لما نقلته صحف عالمية.

وتعود تفاصيل المشاجرة إلى عام 2015 في أستراليا، حيث كشف ديب أن طليقته هيرد ألقت زجاجة عليه، ما أدى إلى قطع إصبعه، فيما زعمت الأخيرة أن زوجها هاجمها وكسر أثاث المنزل وهو تحت تأثير المخدرات.