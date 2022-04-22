بحضور رئيس الجامعة.. “حقوق المنيا” تنظم حفل إفطار رمضاني لطلابها

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنيا، حفل إفطار جماعي لطلابها بقيادة الأستاذ الدكتور حسن سند عميد الكلية وذلك بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة وقيادات النشاط الطلابي.

كما شارك في حفل الإفطار، الدكتور حسام عبد الرحيم والدكتور وليد عبد القوي والأستاذ الدكتور أنس جعفر والأستاذ الدكتور عبد المجيد سليمان ولفيف من أساتذة الجامعة وضيوف الكلية من رجال القضاء والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وشهد الحفل استعراض الطلاب لبعض صور النشاط الطلابي، كما هنأ الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، عميد كلية الحقوق على المستوي العلمي لطلابها وأشاد الحضور بالمستوي الرائع لطلاب الكلية وإعدادهم من الناحية العملية.

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