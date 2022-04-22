بيان انتهاك لا مبرر له

في انتهاك مرفوض لحق التعبير عن الرأي، قامت مجموعة أمنية، صباح اليوم بالتعرض لبيت الرفيق فلاح القس، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في مدينة القوش واعتقلت ابنه الرفيق راني لساعات، لمجرد تعبيره عن موقف على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون امر قضائي .

ان مثل هذه الإجراءات غير مقبولة ومدانة جملة وتفصيلا، وهي لا تنم الا عن ضيق بالرأي الاخر، فضلا عن كونها تتقاطع مع مواد الدستور الضامنة للحقوق والحريات.

وان من واجب مختلف السلطات الاتحادية، وفي الإقليم والمحافظة، تامين الحريات العامة والخاصة وحرمة منازل المواطنين، وحق التعبير عن الرأي والمواقف سلميا، وضمان عدم تكرار ما حصل مستقبلا .

اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي

في نينوى

21-4-2022

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