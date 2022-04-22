مؤكداً على تكثيف الجهود لتوزيع مواد الإغاثة.. السيد الغانمي يوجه بتوزيع المساعدات على النازحين والعائدين في دهوك والانبار

أكد وزير الهجرة والمهجرين السيد عثمان الغانمي على فروع الوزارة كافة بتكثيف العمل لتوزيع مواد الإغاثة خارج مخيمات النازحينوالعائدين.

حيث وزعت الفرق الميدانية التابعة الى فرع الوزارة في محافظة دهوك، مواداً إغاثية بين الأسر النازحة خارج المخيمات، شملت (2,136) سلة غذائية وصحية، وزعتها بين النازحين القاطنين خارج المخيمات في قضائي زاخو وسميل، فيما وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارةفي محافظة الانبار، (1,200) سلة غذائية وصحية بين النازحين القاطنين قضاء عامرية الفلوجة، فضلا عن شمول الأسر العائدة لمناطقهاالأصلية في قضاء الرمادي وناحيتي الصقلاوية وكبيسة بمواد الإغاثة تضمنت (2،000) سلة غذائية وصحية.

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