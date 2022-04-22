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نائب يوجه رسالة إلى البرلمان تخص صلاحيات الوزراء ويؤكد: عقدوا اتفاقيات مخالفة

دعا عضو مجلس النواب حيدر شيخان، اليوم الجمعة، لتجريد الحكومة وجميع الوزراء من صلاحيات التعاقد وعقد الاتفاقيات لمنع ابرام اي عقد أو اتفاقية كونها حكومة تصريف اعمال.

وقال النائب المستقل حيدر شيخانل ، ان “الحكومة الحالية استغلت الازمة السياسية وتجاوزت صلاحياتها كونها حكومة تصريف اعمال واستمرت تتصرف بكونها كاملت الصلاحيات”.

واضاف ان “هذه الحكومة عقدت اتفاقيات وابرمت عقودًا مخالفة لصلاحياتها بشكل واضح”.

وتابع شيخان “هذه دعوة لمجلس النواب لسحب صلاحية الوزراء والحكومة من عقد اي اتفاقية او ابرام اي عقد لايقاف هذا الأمر”.

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