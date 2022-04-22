نجوم الرياضة والفن في حفل إفطار الإعلامي عبدالناصر زيدان 

نظم الإعلامي الرياضي الكبير “عبد الناصر زيدان ” مقدم برنامج “كورة بلدنا” حفل إفطار جماعي لنخبة من نجون الرياضة والفن بمطعم “قصر السلطان.. ملك المندي والخرفان بالمعادي”.

وحضر حفل الإفطار الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة وأحمد دياب رئيس رابطة الاندية والكابتن مجدي عبد الغني والكابتن أحمد سليمان والكابتن حمادة صدقي والإعلامي جمال العاصي.

كما حضر حفل الإفطار، الكابتن لؤي دعبس والفنان صبحي خليل والفنان عمرو يسري والفنان محمد فرغل والاعلامي عمرو الديب رئيس تحرير موقع تحيا مصر والاعلامي الكبير حسن محفوظ والمذيع احمد عبد العزيز والاعلامي خالد حمد الله والشيخ محمد زيدان والاستاذ خالد عاشور والحاج منتصر مخلوف والكابتن حسام غانم والكابتن ايمن جمعة والكابتن حسام شعبان والعميد دكتور حسام عاشور والمهندس اشرف الجندي والحاج صادق كلاشه والكاتب الصحفي وليد أبوعقيل رئيس تحرير ” مؤسسة فرحة الإعلامية”.

وشهد حفل الإفطار أجواء تملؤها البهجة والسرور، داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علييهم بالخير واليمن والبركات ودوام المحبة والتجمع في الخير.

وأعرب الأستاذ وليد أبوعقيل رئيس موقع وراديو فرحة، عن تمنياته بدوام الفرح والسعادة لكل من حضر هذا الحفل ودوام والتقدم والرقي للاعلامي عبد الناصر زيدان.

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