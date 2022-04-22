وزير الخارجية يدعو دول الجوار إلى الابتعاد عن العمليات العسكرية المؤثرة على العلاقات الثنائية

دعا وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الخميس، دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائيَّة الودية.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان “حسين إستقبلَ السفير فيليب فاندين بولك سفير مملكة بلجيكا المُعتمد لدى جُمهوريَّة العراق والمُقيم في عمان، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة وأهميَّة تعزيزها تكريساً لآفاق التعاون المُستقبليّة”.

وأكَّد الجانبان بحسب البيان، على “أهميَّة إقامة تمثيل دبلوماسيّ لبلجيكا في بغداد وقيامها بدور أكبر في عمليّة إعادة البناء في العراق، كما بحثا أخر تطورات الحرب في أوكرانيا ومساعيّ الوساطة من قبل الدول العربيَّة، وأهميَّة إيجاد حل سلميّ للأزمة والإسراع في وقف إطلاق النار.

ودعا حسين، “دول الجوار إلى احترام مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائيَّة الوديَّة”، مؤكداً أنَّ “العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع الدول الجوار”.

من جانبه قدم السفير البلجيكيّ “شكر وامتنان بلاده لمُساعدة العراق في عمليّة إعادة (10) أطفال و (6) من زوجات مقاتليّ داعش ممن يحملون الجنسيّة البلجيكيَّة من الأراضيّ السوريَّة”، مؤكداً على “دعم بلاده لدور العراق للوساطة بين دول المنطقة ودوره في تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة”.

وأشاد “بالنتائج التي حققها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في الصيف الماضيّ، ورحب بالاستمرار في عقد جولات أخرى من المؤتمر”.

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