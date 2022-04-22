7 ملايين عراقي مهددون بالحرمان من المياه وايران تسطو على 20% من موارد البلاد المائية

قال مسؤول حكومي عراقي ، إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2021 جراء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.

ويُعد العراق الغني بالنفط والغاز أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر تضرراً من تغير المناخ وعرضة للتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.

وقال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية ، إن “التخزين المائي المتاح حالياً هو أقل مما كان لدينا العام الماضي بحوالي 50%، وذلك بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار”.

ويشترك العراق في مياهه، التي يحصل عليها من عدة أنهر لا سيما دجلة والفرات ، مع تركيا وسوريا وكذلك إيران. وبحسب بغداد، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.

كما أشار ذياب إلى “سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022. كل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق”.

وتابع ” هذا بالتأكيد يعطينا تحذيراً لكيفية استخدام المياه خلال الصيف القادم وخلال الموسم الشتوي ، وأخذنا بعين الاعتبار تلك العوامل، ونخطط وفقاً لهذه المعطيات للموسم الزراعي”.

وفي منتصف أبريل/نيسان ، كان ذياب قد أبدى ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية احتياجات البلاد.

وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022.

الجفاف يضطرّ العراق إلى التخلّي عن زراعة محاصيل زراعيّة استراتيجيّة

وقدّر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضاً بنسبة 20% في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.

وقال البنك إنه، في بلد دمرت الحروب المتكررة البنى التحتية فيه وحيث تتباطأ عملية إعادة الإعمار بعد الحرب مع داعش، سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى 20 عاماً لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.

لكن في عام 2018، مثلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2% من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني .

من جانبه ، يقول وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2021، مشيراً الى أن المشاريع الإيرانية تحرم البلاد من 20% من مواردها المائية ، وستتسبب بالتالي في دمار كبير في العراق.

عراقية في أرضها التي شققها الجفاف

وأوضح الحمداني ، أن إيران قطعت أكثر من 90% من روافدها المائية المشتركة مع العراق وحوّلت مجاريها، لافتاً إلى أنّها لم تبادر حتى الآن للتعاون مع العراق لتقاسم الضرر في حالات الجفاف.

وأضاف الحمداني أن هناك اجتماعات مكثّفة مع وزارة الخارجية العراقية لتحضير ملف تدويل قضية المياه مع إيران ، لمخالفتها “الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997″، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب.

وتعاني إيران كذلك من جفاف شديد، فقد عرفت العاصمة طهران هذا العام أسوأ جفاف منذ نصف قرن مع انخفاض نسبة الأمطار 97 في المئة.

وفي أغسطس/آب ، حذر العديد من المنظمات غير الحكومية من أن 7 ملايين شخص مهددون بالحرمان من المياه بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأنهر أو بسبب الجفاف.

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