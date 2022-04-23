ادعيا العمل كصحفيين ..اعتقال سلوفاكي وفتاة المانية يعملان مع حزب العمال في سنجار

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال رجل سلوفاكي وفتاة ألمانية يعملان مع حزب العمال خلال العمليات العسكرية الجارية ضد عناصر pkk في جبل سنجار.

وقال المصدر إن “فرقة المشاة العشرين وخلال عملياتها العسكرية لمطاردة عناصر حزب العمال، اعتقلت شخصين رجل سلوفاكي وفتاة المانية يعملان مع عناصر الحزب في جبل سنجار، شمال غرب مدينة الموصل”، مبيناً “أنهما ادعّيا العمل كصحفيين”.

وأضاف المصدر أنه “جرى تسليمهما للجهات المختصة وتم نقلهما الى العاصمة بغداد تمهيداً للتحقيق معهما”.

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