الصين: على واشنطن النظر في المرآة قبل أن ترمي التهم على الآخرين

انتقدت الخارجية الصينية، محاولات واشنطن المتواصلة اختلاق الأكاذيب لتشويه سمعة الصين مطالبا الولايات المتحدة بالنظر إلى أفعالها وإدارة شؤونها الخاصة بشكل صحيح قبل أن تشير أصابع الاتهام إلى الآخرين.

جاء ذلك رداً على تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان التي اعتبرت فيها أن على الصين أن تتعلم الدروس الصحيحة من الوضع في أوكرانيا بما في ذلك عدم القدرة على فصل الولايات المتحدة عن حلفائها.

ووفقاً لوكالة “شينخوا” قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان “ننصح الولايات المتحدة أن تنظر في المرآة وأن تدير شؤونها الخاصة بشكل صحيح قبل أن تشير بأصابع الاتهام واللوم على الآخرين”.

وأضاف إن “موقف الصين من القضية الأوكرانية علني وعادل وموضوعي ولا شك فيه، وعلى العكس من ذلك فإن الولايات المتحدة هي من تملك سجلاً سيئاً حول قضايا ذات صلة”.

ووصف تشاو تصريحات شيرمان بأنها “عبارة عن كليشيهات محضة ومجرد خدعة قديمة لتشويه سمعة الصين والافتراء عليها” مشدداً على أن الوقائع أثبتت أن الصين تساهم في بناء السلام والتنمية العالميين وتدافع عن النظام الدولي. انتهى/25

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