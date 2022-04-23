Posted on by

ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يسقط مانشستر يونايتد ويعزز حظوظه للفوز بالمركز الرابع

أنعش آرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة بالفوز على مانشستر يونايتد.

 

ودخل آرسنال المباراة التي أقيمت في معقله، ملعب الإمارات، بقوة ليتقدم بثنائية تفاريس وساكا على يونايتد الذي قلل الفارق بقدم كريستيانو رونالدو، قبل أن ينهي غرانيت تشاكا المباراة بتسديدة صاروخية؛ لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدف واحد

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close