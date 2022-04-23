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مستشار عسكري يؤكد: أمريكا عازمة على البقاء في العراق

أكد المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، السبت، أن ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تدل على عدم نيتها الخروج من العراق، فيما بين أن واشنطن تحارب الحشد الشعبي ولا ترغب بوجوده منذ البداية.

وقال الاعسم في حديث  إن “أمريكا لا تتعرض إلى هيئة الحشد الشعبي فقط بل هي تتعرض للعراق بشكل عام من خلال ممارساتها الإرهابية”، مبينا أن “رصد الطائرات الأمريكية وإنزال الإرهابيين ليس بالشيء الجديد على العراق”.

وأضاف، أن ” الأساليب التي تمارسها أمريكا في البلاد، سواء كان على مستوى التعرض للحشد او على مستوى استهداف القطعات الأمنية، بالإضافة إلى إدخال الإرهابيين إلى العراق تدل على أن واشنطن لا ترغب في الخروج من البلد”.

وأوضح المستشار العسكري أن “العراق ما دام غير مستقراً في الجوانب السياسية والأمنية فجميعها مبررات تستخدمها أمريكا لديمومة تواجدها”، لافتا إلى أن” أمريكا لا ترغب أبداً في مغادرة العراق وستبقى تخلق مبررات إدامة بقائها”.

وتابع الاعسم، أن “واشنطن لا ترغب بوجود هيئة الحشد الشعبي ضمن المؤسسات الأمنية العراقية لذلك هي تحارب هذا التشكيل منذ بدايته والى الآن”.انتهى/25ر

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