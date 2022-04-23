مصدر: الحلبوسي يستفرد بمشاريع الاعمار في الانبار ويحكم سطوته عليها

كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة محافظة الانبار ، السبت، عن استحواذ رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي على مشاريع الاعمار التي تشهدها مدن المحافظة .

وقال المصدر في تصريح ان “رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي يستحوذ على مشاريع الاعمار في الانبار من خلال اسناد مقاولات تلك المشاريع لمقربين منه ومن حزبه الامر الذي اعتبره خصومه بان تعدى الخطوط الحمراء في آلية تصرفه وتحكمه في موارد المحافظة لصالحه وصالح حزبه ناهيك عن تفرده بالقرار السياسي وادارته للمحافظة الانبار والمحافظات الاخرى دون العودة الى شركاءه السياسين “.

واضاف المصدر ان” تسلط الحلبوسي على مشاريع الاعمار سوف يخلق حالة من الاجواء الغير مستقره في المحافظة بالتزامن مع عودة سياسيين بارزين الى العمل السياسي بعد انقطاع دام لاكثر من سبعة اعوام ما يضع الحلبوسي في موقف صعب َغير قتدر على الاستمرار في موقفه”.

وأوضح، أن ” بروز شخصيات مناهضة لتطلعات الحلبوسي قد تقضي على زعامته وتحوله الى شخصية ضعيفة مجردة من اتخاذ اي قرار ونهاية تسلطه على موارد المحافظة”، مشيرا الى ان “العديد من الشخصيات السياسية والعشائرية اكدت للحلبوسي رفضها لسياسة الترهيب وتكمين الافواه تحت اي مسميات كانت”. انتهى/ 12أ

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