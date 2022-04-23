Posted on by

مصدر يكشف عن حقيقة وفاة قيادي في جماعة الصرخي بأحد سجون ذي قار

نفى مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، وفاة قيادي من جماعة محمود الصرخي داخل احد سجون المحافظة.

وذكر المصدر  ان “محمد سعدون، القيادي في جماعة الصرخي، لم يتوفى داخل احد سجون المحافظة، بل تم اطلاق سراحه بسبب تدهور حالته الصحية، نتيجة معاناته من أمراض صحية مزمنة”.

واكد ان “سعدون وبعد إطلاق سراحه تم نقله إلى منزله ومكوثه في المنزل قرابة 48 ساعة، ثم توفي هناك”.

وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً وصوراً عن وفاة أحد القياديين من جماعة الصرخي في أحد سجون محافظة ذي قار جراء “التعذيب” الذي تعرض له.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close