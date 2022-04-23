نقابة تطالب الكاظمي بالتدخل وانقاذ الصيادين العراقيين من التجاوزات الكويتية

استنكرت نقابة البحريين العراقيين، يوم الجمعة، ما اسمته “التجاوزات المستمرة والمتكررة من قبل خفر السواحل في دولة الكويت على الصيادين العراقيين رغم عدم تجاوزهم المياه الإقليمية الكويتية.

وطالبت النقابة في بيان اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الداخلية عثمان الغانمي بالتدخل الفوري، والجاد لحسم هذه القضية.

وذكرت النقابة ان الصيادين لا يمتلكون وسيلة غير الصيد لتوفير قوتهم اليومي.

ومؤخرا اعتقلت السلطات الكويتية مجموعة من الصيادين العراقيين في المياه الاقليمية العراقية في حالة تتكرر بين الحين والآخر منذ سقوط نظام صدام حسين.

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