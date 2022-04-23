وزير العمل يحدد موعد إطلاق الإعانة الأجتماعية لشهر آيار

حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية سالار عبد الستار، اليوم السبت، موعد إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر آيار.

وقال عبد الستار في بيان إن “يوم الخميس المقبل والموافق 28-4-2022 سيكون موعدا لاطلاق مبلغ الاعانة الاجتماعية لشهر آيار”.

من جانبها أكدت رئيس هيئة الحماية هدى سجاد، أن “تقديم الموعد جاء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد وتفهم الوزارة لظروف الاسر المستفيدة لتلبية احتياجاتها خلال هذه الايام المباركة”، متمنية للجميع عيدا مباركا وصياما مقبولا”.

يذكر أن “عدد الأسر المستفيدة يبلغ أكثر من مليون و(400) ألف أسرة”.

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