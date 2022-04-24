أمريكا متخوفة من تأخير تشكيل الحكومة العراقية ولا تتحفظ على الشخصيات المختارة لها

أعربت مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران جينيفر غافيو، عن مخاوف بلادها من إستمرار تأخير تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في العراق رغم مرور اشهر على اجراء الانتخابات المبكرة، فيما المحت بالوقت ذاته عدم تحفظها على الشخصيات المختارة لشغل المناصب المهمة بتلك الحكومة في حال تشكيلها.

جاء ذلك في إيجاز صحفي هاتفي لغافيو حول العلاقة بين أمريكا والعراق بعد تشكيل الحكومة العراقية.

وقالت غافيو في الإيجاز بحضور عدد من الصحفيين في العراق والمنطقة، إن الولايات المتحدة تقدر كثيرا شراكتها الاستراتيجية مع العراق، و يجمعنا التزام طويل الأمد بالعراق والمنطقة، وقد عقدنا سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وكان آخرها في تموز/يوليو 2021.

وأضافت أن الشراكة العميقة وطويلة الأمد ومتعددة الأوجه مع العراق تخدم كلا من الشعب الأمريكي والشعب العراقي، مردفة بالقول “نحن أيضا ملتزمون بالمساعدة في تعزيز الديمقراطية والسيادة العراقية.

وقالت ايضا، إن: الانتخابات المبكرة في العراق العام الماضي شكلت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي وتستطيع معالجة تحديات الحكم والتحديات الاقتصادية في العراق.

وأضافت “الآن وقد أسمع الشعب العراقي صوته من خلال صناديق الاقتراع، حان الوقت ليشكل قادة العراق حكومة”، مشيرة إلى إن الولايات المتحدة حريصة على العمل مع تلك الحكومة الجديدة بشأن القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك استقرار العراق وسيادته، والتمكين الاقتصادي للعراقيين كافة، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، واستقلال الطاقة، والمناخ، والصحة.

كما لفتت مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران إلى أن التأخير الحالي في تشكيل الحكومة يعيق تقدمنا في هذه القضايا الثنائية وفي القطاعات كافة، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والثقافة والتعليم والبيئة والرعاية الصحية، مؤكدة أن الأهم من ذلك هو أنه يمنع القادة العراقيون من معالجة القضايا المهمة وتقديم الخدمات الأساسية للعراقيين العاديين الذين انتخبوا لتحقيق هذه الغاية.

وقالت ان: الولايات المتحدة تحث الأطراف على الإسراع في تشكيل الحكومة، فغياب حكومة تعمل بكامل طاقتها سيؤدي إلى انعدام الأمن والاستقرار ويهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي وثقة الشعب العراقي الذي صوت.

وتابعت غافيو بالقول: نتطلع إلى العمل مع شركائنا العراقيين بمجرد تشكيل الحكومة على مواصلة تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي لتعميق علاقتنا الثنائية وتوسيعها، وكذلك مواصلة دعمنا المستمر لقوات الأمن العراقية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش والدفاع عن السيادة العراقية، ودعم مشاريع ربط شبكات الكهرباء لزيادة السعة والموثوقية مع تقليل التكاليف، وتحسين مناخ الاستثمار للشركات الأمريكية والشركات الأخرى لجلب وظائف وتقنيات وخدمات جديدة إلى العراق، ودعم أولويات العراق بشأن تغير المناخ والحفاظ على البيئة والتعليم والحفاظ على التراث الثقافي.

وذكرت المسؤولة الأمريكية أن الولايات المتحدة تريد بشكل أساسي أن تكون دولة العراق قوية وموحدة ومرنة وذات سيادة. سنقف إلى جانب العراق في هذه الرحلة لنقدم النصح والمساعدة والدعم ولنكون كما كنا دائما، صديقا للشعب العراقي، صديقا يريد أن ينجح العراقيين كافة وينمو، بمن فيهم أبناء إقليم كوردستان العراق.

وحول مخاوف واشنطن من تأخير تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في العراق قالت مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران، إن: مخاوفنا متعددة الأوجه. يمثل التأخير المستمر في تشكيل الحكومة أولا وقبل كل شيء تأخيرا في قدرة الحكومة العراقية الجديدة على توفير الخدمات وتنفيذ التفويض الذي تم انتخابها من أجله (..) ان ذلك يتجلى في غياب الميزانية والقدرة على المضي قدما في الأولويات الرئيسية بالنسبة إلينا بشأن توفر شريك يمضي قدما في العمل على بعض هذه المجالات ذات الأولوية الرئيسية.

ومضت بالقول انه “في ما يتعلق بمحادثاتنا مع العراقيين، كانت رسالتنا متسقة إلى حد كبير وطوال الوقت، ألا وهي أن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا بشأن الشخصيات المختارة عند تشكيل الحكومة.