الداخلية الاتحادية تعلّق على ظاهرتي تربية الحيوانات المفترسة ورمي التيزاب على المركبات

علقت وزارة الداخلية، اليوم السبت، على ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في العاصمة بغداد، فيما أعلنت في الوقت نفسه فتح تحقيق بحادثة رمي شخص مادة التيزاب على إحدى المركبات.

قال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية إنه “مع انفتاح الأسواق العراقية على التجارة واستيراد البضائع، برزت الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع العراقي ومنها ظاهرة استيراد الحيوانات المفترسة وبيعها للمواطنين ما يثير مخاوف المناطق السكنية ويشكل تهديداً خطيراً على سلامتهم”.وأضاف المحنا، أن “هناك واجبات مشتركة بين الجهات البيطرية التي تمنع استيراد مثل هكذا حيوانات إلا وفق ضوابط وشروط خاصة، بين وزارة الداخلية، التي تنفذ تعليمات وزارة الصحة، والجهات البيطرية”، مؤكداً “وجود تنسيق مشترك مستمر في التعاون بهذا المجال”.

وأكد، أن “أجهزة الشرطة حاضرة وتتسلم كل النداءات والإخبارات من قبل المواطنين بخصوص وجود مثل هكذا حالات قد تسبب تهديداً للمناطق السكنية أو المواطنين”.

وبخصوص رصد حالة رمي تيزاب على السيارات، قال اللواء المحنا، إن “وسائل التواصل الاجتماعي تناولت بعض اللقطات تظهر قيام شخص بسكب مادة التيزاب على إحدى العجلات، وبدورها فتحت مديرية مكافحة الإجرام تحقيقاً لمعرفة الدوافع التي تقف وراء قيام هذا الشخص بهذه العملية”، معرباً عن أمله في “الوصول إلى الجاني وتقديمه الى القضاء”

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