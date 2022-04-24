الرئيس الأوكراني: روسيا قد تستخدم سلاحاً نووياً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (السبت)، إنه يعتقد أن روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا، لكنه لا يريد أن يتصور إمكانية حدوث ذلك، وكان زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأعلن زيلينسكي أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور كييف الأحد، وذلك بعد شهرين تماما من بدء الغزو الروسي.

وقال: «غدا سيزورنا مسؤولون أميركيون. سألتقي وزير الدفاع (لويد أوستن) وأنتوني بلينكن»، في أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ 24 فبراير (شباط).

وسألت وكالة الصحافة الفرنسية متحدثا باسم الخارجية الأميركية عن الزيارة، فرفض التعليق.

وأعرب زيلينسكي عن أمله أن يتمكن نظيره الأميركي جو بايدن من «المجيء لدعم الشعب الأوكراني» في كييف عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأوضح أن نقاشات الأحد ستركز على شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني: «كل شيء تحسن الأسبوع الماضي، الإشارات والرسائل والخطوات والمواعيد النهائية والآجال، أنا أتحدث عن أسلحة الولايات المتحدة»، وقال إنه «ممتن» للإدارة الأميركية، مبديا أمله في الحصول على «أسلحة أثقل وأقوى» لمواجهة الجيش الروسي.