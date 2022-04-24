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بعدد سكان العاصمة.. إحباط إدخال أكبر كمية مخدرات على الإطلاق إلى بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على تاجريّ مخدرات وسط العاصمة، بجهد استخباري مخابراتي أمني، مشيرة إلى أن الشحنة يقف خلفها تاجر مخدرات عربي الجنسية.

وقالت القيادة في بيان  انه “بعد ورود معلومات من المصادر الاستخبارية الخاصة عن نية تاجر مخدرات عربي الجنسية، إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة الى العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك”.

وبينت أن “فريق العمل ضم قوة من اللواء الخامس عشر في الشرطة الاتحادية ومفارز من الأجهزة الاستخبارية والجريمة المنظمة ومكتب مخابرات الكرادة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد”.

وأضافت أنه “تم نصب كمين محكم للإيقاع بالعصابة حيث تم تسهيل عملية دخولهم للمكان المحدد للكمين بالقرب من مجمع المشن وسط العاصمة بغداد، والقاء القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة حمل كبيرة (تريلة) نوع (مرسيدس اقجم) وبحوزتهما ثمانية ملايين حبة مخدرة مختلفة الانواع”.

واشارت القيادة الى “تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم”.

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