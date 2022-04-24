تقرير: إيران والسعودية تجريان جولة مباحثات خامسة في العراق

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
طهران – الوكالات: ذكر تقرير إخباري أن جولة خامسة من المباحثات عقدت بين ممثلين عن السعودية وإيران في العاصمة العراقية بغداد وسط آمال متزايدة في استئناف العلاقات بين الرياض وطهران. وقال موقع نور نيوز الإخباري الإيراني في تقريره الذي نشره أمس «الاجتماعات حضرها مسؤولون كبار من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز المخابرات السعودي بصفتهم ممثلين كاملين عن البلدين». وأضاف «حددت الجولة الخامسة من المباحثات بين ممثلي إيران والسعودية، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، رؤية أوضح لاستئناف العلاقات بين البلدين».
وتابع «لعب مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى دورًا مهمًا في تشكيل اجتماعات مشتركة بين ممثلي طهران والرياض». وأوضح موقع نور نيوز «خلال الجولات الخمس من المحادثات الصريحة، تم بحث التحديات الرئيسية على طريق استئناف العلاقات بين البلدين». على الرغم من عدم إعلان أي أنباء رسمية حول مضمون الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة، تشير المعلومات التي تلقاها موقع «نور نيوز» إلى أن المناخ الإيجابي للاجتماع الأخير قد رفع الآمال لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو استئناف العلاقات.
بالنظر إلى تشكيل مساحة للحوار والمحادثات البناءة بين ممثلي البلدين، من المتوقع أن يتم في المستقبل القريب عقد اجتماع مشترك بين وزيري خارجية السعودية وإيران.
يشار إلى إيران والسعودية اجريتا في العراق أربع جولات منذ انطلاق الحوار بينهما في شهر أبريل العام الماضي.
يُذكر أن السعودية قطعت علاقاتها مع إيران في يناير 2016. بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد لاعتداءات.