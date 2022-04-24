تقرير: إيران والسعودية تجريان جولة مباحثات خامسة في العراق

طهران‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬أن‭ ‬جولة‭ ‬خامسة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬عقدت‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬وسط‭ ‬آمال‭ ‬متزايدة‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭. ‬وقال‭ ‬موقع‭ ‬نور‭ ‬نيوز‭ ‬الإخباري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬الاجتماعات‭ ‬حضرها‭ ‬مسؤولون‭ ‬كبار‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬السعودي‭ ‬بصفتهم‭ ‬ممثلين‭ ‬كاملين‭ ‬عن‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬حددت‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬رؤية‭ ‬أوضح‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لعب‭ ‬مسؤولون‭ ‬عراقيون‭ ‬وعمانيون‭ ‬رفيعو‭ ‬المستوى‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬اجتماعات‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬موقع‭ ‬نور‭ ‬نيوز‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الخمس‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬الصريحة،‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬إعلان‭ ‬أي‭ ‬أنباء‭ ‬رسمية‭ ‬حول‭ ‬مضمون‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬والاتفاقات‭ ‬المحتملة،‭ ‬تشير‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬نور‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المناخ‭ ‬الإيجابي‭ ‬للاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬الآمال‭ ‬لدى‭ ‬البلدين‭ ‬لاتخاذ‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭. ‬

بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬مساحة‭ ‬للحوار‭ ‬والمحادثات‭ ‬البناءة‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬البلدين،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭. ‬

‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬اجريتا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الحوار‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬قطعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2016‭. ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وقنصليتها‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬لاعتداءات‭.‬