ذي قار: هدوء نسبي يسود الشطرة.. وسلاح العشائر ينذر بعودة القتال

ذي قار/ حسين العامل

ساد الهدوء الحذر في قضاء الشطرة (45 شمال الناصرية) عقب انتشار أمني واسع واعتقال 30 متهماً من المتورطين بالنزاعات العشائرية التي اودت مؤخرا بحياة أحد كبار الضباط في قيادة عمليات سومر.

وأدى نزاع عشائري اندلع في قضاء الشطرة يوم الاربعاء (20 نيسان 2022) بين عشائر العبودة وبني زيد الى مصرع مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر العميد علي جميل الحلفي اثناء محاولة فض النزاع، فيما ارسلت الحكومة الاتحادية قوة قوامها لواء من الجيش العراقي لتعزيز انتشار قوات اخرى من قيادة عمليات سومر وقيادة شرطة ذي قار في القضاء المذكور.

وقال مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار فؤاد كريم، إن “قوات من الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب استكملت انتشارها في قضاء الشطرة وهي تواصل لليوم الرابع على التوالي عمليات فرض القانون وحملات التفتيش عن الاسلحة وملاحقة المطلوبين”.

وأضاف كريم في حديث إلى (المدى)، أن “العملية الأمنية اسفرت عن القبض على 30 متهما من المتورطين بالنزاع العشائري وضبط عدد من قطع الأسلحة”.

وأشار، إلى ان “القوات الامنية وحال الانتهاء من مهمتها في قضاء الشطرة ستباشر بحملة لفرض القانون في جميع المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية في محافظة ذي قار”.

من جانبه، ذكر قائد عمليات سومر سعد حربية في مؤتمر صحفي عقده في مبنى قائممقامية قضاء الشطرة، وتابعته (المدى)، أن “قوات ساندة قد وصلت إلى المحافظة لبسط الأمن والاستقرار في مناطق النزاع العشائري”.

وتحدث حربية، عن “إلقاء القبض على العديد من المتهمين وضبط كميات من الأسلحة وحجز المركبات المظللة والتي بدون أرقام وتحديد حركة الدراجات النارية غير المرخصة”.

وأشار الى، استمرار الإجراءات الأمنية لحين إنهاء كل المظاهر المسلحة، مبينا ان “القصاص من المسؤولين عن الأحدث الأخيرة سيكون عبر القانون”.

وعن اجراءات حظر التجوال المفروضة في الشطرة، أجاب حربية، “لا يمكن التضييق على حركة المواطنين والمركبات خلال أيام شهر رمضان”.

وكشف حربية عن “احتجاز عناصر المفرزة الأمنية التي قُتل احد المتهمين بحضورها عقب تبرئته من المحكمة وخضوعه إلى التحقيق”.

وكان مسلحون قد قتلوا يوم الاربعاء الماضي متهماً موقوفاً لدى الشرطة عقب تبرئته من المحكمة في الشطرة، وذلك بعد اعتراض السيارة التي تقله وإنزال عناصر المفرزة المكلفة بتسييره وإطلاق الرصاص باتجاهه وهو مقيد. وذكرت مصادر محلية، إلى (المدى)، أن “قضاء الشطرة عاش خلال الساعات الماضية هدوءاً نسبياً بعد الانتشار الأمني الواسع الذي شهده”.

وتابعت المصادر، ان “القوات الأمنية قد فرضت سيطرتها بشكل كامل على مناطق النزاع، والعشائر أخذت تتفاهم لتسوية الخلافات”، لكنه أفاد بأن “القسم الأكبر من السلاح ما زال بيد العشائر رغم استمرار عمليات التفتيش عنه من قبل القوات الأمنية”.

في ذات السياق، حذر شيخ عشيرة بني زيد العام رياض فرهود السليمان من اصابع واجندات خفية لإثارة الفتنة في جنوبي العراق.

وقال السليمان في بيان تابعته (المدى)، إن “العشائر عليها ان تقف بموقف حازم لتجنب هذه الفتنة وترك الاتهامات.. وكما تعرفون ما يمر به البلد من أوضاع غير مستقرة”.

ولم يستبعد وقوف “أصابع خفية تتحرك من بعيد وبأجندات مخفية للتغطية على مشاريع مستقبلية، تريد بنا، أبناء الجنوب بالذات السوء”.

وبدوره، دعا شيخ عشائر العبودة حسين علي آل خيون في تغريدة على صفحته الشخصية تابعتها (المدى)، إلى “عدم جر المنطقة إلى فتنة بسبب اشخاص خارجين عن القانون من كلا الطرفين”.

وعن المساعي المبذولة لتسوية النزاع القائم بين العشيرتين، قال الخيون “تم اخذ (عطوه) خمسة أيام لكي نبدأ بتسوية النزاع”.

وكانت قيادة شرطة ذي قار قد نفت الأنباء المتداولة بشأن نشوب نزاع عشائري في قضاء سيد دخيل التابع للمحافظة، مؤكدة أن ما حصل هو مشاجرة بين شخصين وأن القوات الأمنية قد تدخلت باتخاذ الإجراءات القانونية.

ويعزو المراقبون أسباب تكرار النزاعات العشائرية إلى شيوع النعرات العشائرية وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية، فضلاً عن ضعف قبضة القانون وعجز القوات الأمنية عن الحد من تلك النزاعات والحيلولة دون اندلاعها.

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