سعي عراقي للحصول على دعم الولايات المتحدة بتنفيذ برنامج الإصلاح

ترجمة حامد أحمد

أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي سعي العراق للحصول على دعم الولايات المتحدة الأميركية في مجال المساعدة الفنية والدعم المعنوي في تنفيذ البرنامج الإصلاحي بعد إنجازه، مستبعداً عقد اتفاقات اقتصادية كبرى في الوقت الراهن، وتحدث عن عدم الحاجة إلى مساعدات مالية بعد الارتفاع الواضح في أسعار النفط.

وبحسب تقرير إخباري لموقعي (المونيتر) و(ذي ناشنال) ترجمته (المدى)، فأن “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أكد أن العراق يسعى للحصول على مساعدة فنية واسناد معنوي من المجتمع الدولي لدعم برنامجه الإصلاحي وسط تصاعد بأسعار النفط”.

وتابع التقرير، أن “علاوي قال في تصريحات له على هامش الاجتماعات الفصلية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن: نحن لسنا بحاجة ملحة الان لدعم مالي بقدر ما نحتاج لمزيد من المساعدة الفنية والدعم المعنوي لصالح برنامجنا الإصلاحي الذي تم اكماله.”

وأشار، إلى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد سلم البرلمان العراقي في 2020 برنامج الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي تمت التوصية من خلاله بعدم العمل على مراحل في جانب الدعم المالي بقطاعات تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد العراقي، خصوصا الصناعية منها”.

وشدد التقرير، على أن “علاوي أكد ان العراق لا يخطط لإبرام أية اتفاقات اقتصادية كبرى مع الولايات المتحدة، ولكنه يرحب بمواصلة الدعم الأميركي للتنمية الاقتصادية في العراق، وتركيزه الان منصب أكثر على ما نطلق عليه برامج وخطط بدلا من المعونة المالية.”

ولفت التقرير، إلى ان “العراق بدأ يتعافى تدريجيا من صدمتين ألمّت به والمتمثلتين بعواقب تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط عام 2020”.

وأوضح، أن “كلا من مسارات نمو القطاع النفطي وغير النفطي بدآ يعودان لمعدلاتهما لما قبل الجائحة، استنادا للبنك الدولي حيث ارتفاع معدلات انتاج النفط مع تخفيف قيود فرضت اثناء جائحة كورونا وعودة النشاط الاقتصادي الداخلي”.

وبين، أن “التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل الناتج المحلي للبلد خلال العام 2021 بنسبة 1.3% وذلك بعد حصول انكماش حاد بنسبة 11.3% في العام 2020، استنادا لصندوق النقد الدولي”.

وينقل التقرير عن البنك الدولي، أن “التحول الحاصل في أسواق النفط عمل على تحسن وتطور التطلعات الاقتصادية للعراق على نحو كبير خصوصاً على المدى المتوسط”.

وتابع البنك الدولي، أن “توقعات النمو الاقتصادي عموما للبلد عام 2022 ستكون عند معدل 8.9% في وقت توقفت إجراءات تقييد الإنتاج المدرج في اتفاق اوبك بلاص فضلاً عن تجاوز انتاج العراق للخام معدلات 4.6 مليون برميل في اليوم التي كانت قبل الجائحة.”

وبحسب البنك الدولي، فأن “الكسب المفاجئ من حالة ارتفاع أسعار النفط من شأنه ان يوفر للعراق فرصة جوهرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بناءة”.

وأردف التقرير، أن “لعراق يعتمد بشكل كبير على عوائد النفط لإعادة بناء اقتصاده بعد عقود من الحروب”.

وينقل عن وزارة النفط العراقية، أن “صادرات البلد من النفط الخام لشهر آذار وصلت الى أكثر من 3.24 مليون برميل باليوم بمردودات مالية وصلت الى 11.7 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 1972”.

واستنادا الى مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية، فيتش سولوشنس، فانه من المتوقع ان “تغطي موارد النفط 88% من عوائد البلد المالية هذا العام”.

وتوقعت المؤسسة أن يؤدي “ارتفاع أسعار النفط الى توسع الفائض المالي للعراق بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 مقارنة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021”.

وشدد التقرير، على أن “مؤشر خام برنت، الذي يعتبر مقياسا لأسعار ثلثي نفط العالم، ارتفع حالياً هذا العام بنسبة 30% وذلك جراء مخاوف تجهيزات النفط الناجمة عن الازمة الروسية الأوكرانية وزيادة معدلات الطلب على النفط في الأسواق العالمية”.

ويعود التقرير، إلى وزير المالية الذي أكد أن “ما نحتاجه هو احداث ثورة في ادارتنا المالية وفي فهمنا للقضايا الستراتيجية والقضايا الاقتصادية التي تواجه البلد، لقد فاتتنا فرص كثيرة لانتشال البلد من سوء أدائه الاقتصادي وربما فقد العراق ما يعادل 50 سنة من التطور.”

وتابع التقرير، أن “العراق أخفق في تشكيل حكومة لحد الان منذ انتخابات تشرين الأول ولا يمكن للبرلمان وفق هذا الوضع ان يمرر ميزانية 2022”.

ووصف علاوي “تأخير إقرار الميزانية بمثابة مشكلة بالنسبة للعراق في وقت يتعافى تدريجياً من أزمات اضرت باقتصاد البلد”. وقال، ان “ارتفاع أسعار النفط كانت له مردودات منفعة مالية للعراق”.

وتابع علاوي في تصريحات صحافية، أن “العراق يريد ان تكون له خطة معينة للاستفادة من هذا الكسب المالي المفاجئ، والا فإنها قد تتراكم كمبالغ نقدية”. ولفت علاوي، إلى أن “الحكومة وضعت مسودة قانون معونة غذائية طارئة من الممكن ان تساهم بتخفيف تبعات زيادة أسعار المواد الغذائية، وذلك من خلال سلسلة من تحويلات نقدية ومعونة للطبقة الفقيرة من العراقيين”.

عن موقع المونيتر وموقع ذي ناشنال الإخباري

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