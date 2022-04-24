شاخوان عبدالله: لا ذريعة لايران او تركيا بالتجاوز على اراضي العراق

أكد عضو هيئة الرئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، اليوم الاحد، على رفض العراق لأي إعتداء خارجي من قبل دول الجوار، مبينا أن موقف مجلس النواب والحكومة العراقية واضح جداً.

وقال عبدالله في بيان إن “العراق واضح في إعلان رفضه الرسمي لإنتهاك السيادة وإستخدام أراضينا لإجراء عمليات عسكرية على الشريط الحدودي من قبل تركيا، أو القصف الإيراني الصاروخي على محافظة أربيل الذي أدين وبشدة وعلى المستوى الحكومي والسياسي والشعبي”.

وأضاف عبدالله “في الإجتماع لرئاسة المجلس مع وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم للوزارة، الذي عقد اليوم في القاعة الدستورية وبحضور رؤساء الكتل واللجان النيابية وعدد من السيدات والسادة النواب، أفاد بأن “العراق دولة ذات سيادة وطنية، وليس هناك أية ذريعة أو مبرر لتجاوز دول الجوار على أراضينا وأجوائنا، وإستمرار الخروقات”.

واعتبر أنه “إنتهاك واضح لأمن وإستقرار البلاد، وتداعياته ستكون سلبية على العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية مع الجيران”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط