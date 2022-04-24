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فقدان كارتات لقاح «كورونا» ومنحها لأشخاص لم يتلقوه

فقدان كارتات لقاح «كورونا» ومنحها لأشخاص لم يتلقوه

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس السبت، فقدان كارتات لقاح كورونا ومنحها لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.
وذكر بيان للهيئة، أن” فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مستشفى الشفاء العام، كشف عن وجود فارق كبير في كارتات اللقاح الخاصة بلقاح فيروس كورونا في المستشفى، إضافة إلى وجود أشخاصٍ حصلوا على كارت اللقاح، بالرغم من عدم التلقيح”.
وأضاف أن “الفريق قام بتدقيق السجلات الخاصَّة بمعلومات الأشخاص المُلقَّحين ضدَّ الفيروس والذين منح لهم كارت التلقيح، إذ لاحظ أن أعداد الكارتات التي تمَّ تسلُّمها من قبل المنفذ اللقاحي في المستشفى خلال الفترة من (11 – 8 – 2021 ولغاية 7 – 2 – 2022) بلغت (5,000) كارت، على الرغم من أن الكارتات المسلمة من قبل قسم الصحة العامة بلغت (9,000) كارت، إضافةً إلى وجود (1,000) شخصٍ حصلوا على الكارت، رغم عدم تلقِّـيهم اللقاح”.
وتابع أن” الفريق تمكن في عملية ثانية من ضبط حاوياتٍ تحتوي على أدوية مهربة في ميناء أم قصر الشمالي”.
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