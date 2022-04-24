محافظ ذي قار يشارك بتسلم اليات تخصصية .. ويشدد على اهمية التعاون بين الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني .

الناصرية /حسين باجي الغزي .

اثنى محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي على الاعمال التي تنفذها مؤسسة الحبوبي لطلبة وشباب العراق، وبالمشاركة مع برنامج (تعافي)وبرعاية USAID، مؤكداً على اهمية تعاون الجميع والعمل على تحسين الخدمات المحلية بالعمل سوية مع المجتمعات والسلطات المحلية.

وقال هادي خلال اشرافه على استلام أليات تخصيصة (كابسات للنفايات )عدد أثنان ،ان “هذا العمل يأتي تعزيزاً للشراكة بين الحكومة المحلية والمنظمات اضافة الى المواطنين ، مشيداً بجهود المنظمة بتوزيع” ٦٠٠ “حاوية بلاستيك سعة ١٠٠ لتر على الاهالي و”٥٠” حاوية حديد سعة ١١٠٠ لتر للمساعدة في جمع النفايات ، والمساهمة في جعل المحافظة اجمل .

واشار المحافظ الى ان” انها الوجبة الاولى من الكابسات وان العدد الكلي سيصل الى ٢٠ كابسة … مؤكدً ان الاولوية ستكون لمناطق خلف السريع ،ومدينة الصدر ، اضافة الى قضاء سوق الشيوخ ،وبعض البلديات التي تعاني من قلة الواردات.

وكانت منظمة تعافي وبالتعاون مع المواطنين قد قامت بحملة تنظيف لشارع نبي الله ابراهيم الخليل وحي سومر الاولى ، اضافة الى أعادة تأهيل الجزرة الوسطية لشارع النبي ابراهيم ،وسط اشادة شعبية من ان هذا العمل هو تأكيد جديد على أهمية وفاعلية التعاون بين محافظة ذي قار ومنظمات المجتمع المدني والسكان المحليين.

أنتهى .

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