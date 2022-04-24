هل تعلن روسيا انتهاء حرب أوكرانيا في التاسع من مايو؟

تقارير: بوتين قد يعلن الانتصار في ذكرى هزيمة النازية

ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬اعتقادا‭ ‬يسود‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والدولة‭ ‬الغربية‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بوتين‭ ‬ربما‭ ‬يخطط‭ ‬لاحتفال‭ ‬مختلف‭ ‬بذكرى‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬النازية‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬القادم،‭ ‬ففي‭ ‬ظل‭ ‬قرب‭ ‬دخول‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬شهرها‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والتقدم‭ ‬الكبير‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق،‭ ‬والتقدم‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬ماريوبول،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قدرة‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬سيطرة‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مدينة‭ ‬أوكرانية،‭ ‬فقد‭ ‬يخطط‭ ‬بوتين‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬وإعلان‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬المناسبة‭ ‬ذاتها‭.‬

وتقول‭ ‬التقارير‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تعلنه‭ ‬روسيا‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بالسيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬أراضي‭ ‬الدونباس؛‭ ‬أي‭ ‬جمهوريتي‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوهانسك،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬نفسها‭ ‬ذلك‭ ‬باعتباره‭ ‬هدفًا‭ ‬أساسيًّا‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الروس‭ ‬يستطيعون‭ ‬أن‭ ‬يقولوا‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬أعادوا‭ ‬التاريخ‮»‬،‭ ‬وهزموا‭ ‬النازية‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬قرن‭ ‬واحد،‭ ‬وإن‭ ‬اختلفت‭ ‬الظروف؛‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفرق‭ ‬الشاسع‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬النازية‭ ‬ونازيي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬مجرد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الرسمية،‭ ‬ومليشيات‭ ‬أخرى‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬تشكيل‭ ‬رسمي‭ ‬أوكراني‭.‬

ويقول‭ ‬المراقبون‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الانتصار‮»‬‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مشابهًا‭ ‬لانتصار‭ ‬السوفييت‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬عالمية،‭ ‬ومع‭ ‬أحد‭ ‬أقوى‭ ‬الجيوش‭ ‬وأضخمها‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬ولكنه‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ -‬إن‭ ‬تحقق‭- ‬فسيكون‭ ‬مادة‭ ‬دعائية‭ ‬دسمة‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬لتشبيه‭ ‬ذلك‭ ‬الانتصار‭.‬

ويقول‭ ‬المراقبون‭ ‬إن‭ ‬إعلان‭ ‬هذا‭ ‬النصر،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استطاع‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬إقناع‭ ‬الشعب‭ ‬الروسي‭ ‬به،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬يسمح‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الادعاء،‭ ‬فسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬داعمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لبوتين‭ ‬وشعبيته‭ ‬في‭ ‬الداخل،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬ذكرى‭ ‬جديدة‭ ‬ليوم‭ ‬قومي‭ ‬عظيم‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الروسية‭.‬

في‭ ‬المقابل؛‭ ‬قد‭ ‬يُعلن‭ ‬النصر‭ ‬ولا‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا؛‭ ‬تمامًا‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬انتهاء‭ ‬حرب‭ ‬‮«‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬2003،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الغزو،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬المقاومة‭ ‬العراقية‭ ‬أعواما‭ ‬لاحقة،‭ ‬كبدت‭ ‬جيوش‭ ‬التحالف‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬جدًّا،‭ ‬واستنزفت‭ ‬الجهود‭ ‬الأمريكية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬للحرب‭.‬