إعادة العشرات من عائلات مخيم الهول إلى مناطقها بعد تأهيلها

باشرت الإدارة المحلية في الانبار باستقبال عشرات العائلات العائدة من مخيم الهول السوري، بعد إكمال تأهيلهم في محافظة نينوى، واخضاعهم لبرامج مكثفة، ويؤكد مسؤولون محليون أن هذه الوجبة اقتصرت على النساء والاطفال، وهم لا يشكلون خطراً على مناطقهم.

وكانت الحكومة قد أكدت في أكثر من مناسبة خطورة الأوضاع الأمنية بسبب المتواجدين في مخيم الهول السوري، وتحدثت عن امتلاكها معلومات عن العراقيين المتواجدين فيه ورغبتها بإعادة الذين ليست لديهم ارتباطات بالجماعات الإرهابية.

وقال قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم العوسج، إن «الإدارة المحلية باشرت قبل نحو شهر بإعادة العائلات التي تم تأهيلها من مخيم الجدعة في الموصل، والتي كانت سابقاً في مخيم الهول السوري».

وتابع العوسج، أن «هذه الوجبة شملت 200 عائلة تم تأهيلها بشكل كلي داخل مخيم الجدعة وتحت اشراف جهات متخصصة وعلى أعلى المستويات».

وأشار، إلى أن «قسماً من المواطنين ما زال متخوفاً من تلك العائلات والأفكار التي يحملونها»، مبيناً أن «وفداً من الإدارة المحلية ضم المسؤولين في الاقضية زار تلك العائلات بغية الاطلاع على أحوالها».

وبين العوسج، أن «العائدين هم من نساء طاعنات في السن تتراوح أعمارهن بين 60 إلى 80 سنة، وأطفال دون 8 سنوات».

ويرى، أن «هذه الفئات لا تحمل أفكار التنظيم الإرهابي، وقد لاحظنا أن الموجودين هم اشخاص يتمنون العودة إلى ديارهم».

ومضى العوسج، إلى أن «هؤلاء عانوا كثيراً في مخيم الهول، ومن ثم جاؤوا إلى مخيمات أخرى في الجدعة بالموصل، وهم على شوق كامل بأن يمارسوا حياتهم الطبيعية.

من جانبه، أفاد قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، أن «الحكومة كانت قد أصدرت قراراً في وقت سابق بإعادة أول وجبة من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في الموصل البالغ عددها 500 عائلة».

وتابع جديان، أن «محافظة الانبار كانت لها حصة من هذه العائلات بـ 200 عائلة، أغلبها من مناطق القائم والرمانة».

ولفت، إلى أن «الإدارة المحلية اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بإعادة تلك العائلات ضمن المجتمع خلال اللقاء بها في مخيم الجدعة».

وأورد جديان، أن «أغلب المنضوين للعائلات العائدة هم من النساء والأطفال، وخضعوا إلى تأهيل كبير ببرامج فكرية ونفسية ومجتمعية في مخيم الجدعة».

ويجد، أن «هؤلاء أصبحوا مهيئين اليوم للاندماج في مجتمعاتهم بعد ان تركوها خلال احتلال تنظيم داعش لمحافظة الانبار عام 2014 وما تبع ذلك من عمليات عسكرية».

ومضى جديان، إلى أن «برامج التأهيل شملت عمليات غسل للأفكار التكفيرية التي كان يحملها هؤلاء الافراد، نتيجة احتكاكهم السابق مع كبار عتاة الإرهاب في مخيم الهول».

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد احتل عدداً من المحافظات في عام 2014، وأدى ذلك إلى حدوث أكبر موجة نزوح في العراق البعض منها داخلي والآخر خارجي.

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