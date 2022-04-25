ائتلاف المالكي: الحوارات مع تيار الصدر لم تنقطع وانفراج الازمة سيكون بعد عطلة العيد

عدّ نائب عن دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، أن انفراج الازمة السياسية و”ذوبان الجليد” السياسي سيكون بعد عطلة العيد”، مؤكداً أن الحوارات بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية “لم تنقطع”.

وقال جواد البولاني إن “اللقاءات السياسية تسهم في تخفيف الجمود ومعالجة الانسداد السياسي، وبالتالي توفر الارادة السياسية صيغة حل وسط للمشكلة، وتقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية”.

وأضاف البولاني ان “القوى السياسية ستدخل بعد عطلة عيد الفطر في حوارات أكثر جدية”، لافتا إلى إن “المبادرات التي تطرح ناتجة عن اجتماعات ولقاءات سياسية للخروج من الانسداد السياسي”.

وبيّن النائب عن دولة القانون أن “الحوارات بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لم تنقطع على الرغم إن المرحلة الحالية تحتوي على ركود وجمود سياسي”، مؤكداً إن “انفراج الازمة وذوبان الجليد السياسي سيكون بعد عطلة العيد”.

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